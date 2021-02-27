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futebol

Morre Bruno Lucena, coordenador do Patrimônio Histórico do Flamengo

Historiador, venceu o programa 'Fanáticos', no Esporte Interativo, não resiste a um infarto e falece neste sábado. Lucena estava no Fla desde o início do ciclo de Landim...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 13:24

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 13:24
Crédito: Rubro-Negro divulgou mensagem de pesar e valorizou o legado da 'enciclopédia do Mais Querido' (Divulgação / twitter @Flamengo
O Flamengo se despediu de um dos funcionários que ajudavam a resgatar a memória do clube. Coordenador de Patrimônio Histórico do Rubro-Negro, Bruno Lucena morreu na madrugada deste sábado no Rio de Janeiro, após ter sofrido um infarto.
Lucena trabalhava no clube desde o início de mandato de Rodolfo Landim, no início de 2019. O Flamengo não escondeu a saudade que ficará pela "enciclopédia viva do Mais Querido" e destacou o imensurável legado do historiador. "Com muita dor, comunicamos a morte de Bruno Lucena, que era não só nosso coordenador de Patrimônio Histórico, mas também uma enciclopédia viva do Mais Querido e um grande rubro-negro. O Clube de Regatas do Flamengo está de luto.
Seu imensurável legado fica entre nós, assim como uma imensa saudade. Que Deus conforte os corações dos amigos e familiares neste momento tão triste".
Além de ter sido coordenador de Patrimônio Histórico do Flamengo, Bruno Lucena mostrou seu conhecimento sobre o legado do clube ao vencer o programa "Fanáticos", no canal Esporte Interativo.

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