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Morre Antônia Reis, mãe do goleiro Marcos, ídolo do Palmeiras

Ex-atleta do Verdão postou, em suas redes sociais, mensagens de luto pela perda da mãe
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Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 13:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2020 às 13:08
Crédito: Divulgação
No último domingo (29), faleceu Antônia Reis, mãe do ex-goleiro Marcos. A morte ocorreu devido a complicações após uma cirurgia no fêmur. Em seu Instagram, o Santo fez um post de despedida. > CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO
O Palmeiras também manifestou suas condolências em suas redes sociais: Marcos é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Com a camisa 12, foi protagonista na conquista da Libertadores em 1999 e, com isso, ganhou o apelido de São Marcos. No clube, o ex-goleiro fez 533 partidas, sendo o segundo que mais jogou na história do Verdão.

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