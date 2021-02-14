Morínigo lamenta rebaixamento e projeta futuro no Coritiba

Crédito: Ivan Storti / Santos FC

O rebaixamento do Coritiba foi confirmado neste sábado. Na Vila Belmiro, o Coxa acabou superado pelo Santos por 2 a 0 e não pode mais sair da zona de rebaixamento.

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Após a partida, o técnico Gustavo Morínigo não escondeu a sua tristeza, mas tentou ‘enxergar’ um lado positivo para o futuro do clube.

‘Um dia triste, mas também um ponto de partida para poder voltar à primeira divisão. Temos que dar o melhor em cada partida e aproveitar os jovens que estão ganhando oportunidades’, afirmou, antes de completar:

‘Já estamos trabalhando para ter uma estratégia esportiva. Sabemos de dificuldade e também da necessidade que temos’.