Morínigo comenta Coritiba com quatro atacantes: 'É uma tendência'

Crédito: Partida aconteceu no interior do estado de Mato-Grosso (Divulgação/Coritiba

No primeiro jogo da temporada, o técnico Gustavo Morínigo ousou e colocou um Coritiba no ataque para encarar o União Rondonópolis pela Primeira Fase da Copa do Brasil.

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Após vencer por 1 a 0 e permanecer no torneio nacional, o comandante fez uma análise sobre a sua escalação com quatro homens de frente.

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