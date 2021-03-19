Morínigo comenta Coritiba com quatro atacantes: 'É uma tendência'

No primeiro jogo da temporada, o técnico Gustavo Morínigo ousou e colocou um Coritiba no ataque para encarar o União Rondonópolis pela Primeira Fase da Copa do Brasil.
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Após vencer por 1 a 0 e permanecer no torneio nacional, o comandante fez uma análise sobre a sua escalação com quatro homens de frente.
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‘É uma tendência. Estudamos o rival e achamos que essa era a formação certa. Foi muito interessante. Tivemos muitas chances que não aproveitamos na primeira etapa e faltou um pouco no segundo tempo’.