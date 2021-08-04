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futebol

Morínigo cita a dificuldade do Coritiba no empate contra o Brusque

Coxa perdeu a chance de assumir a liderança ao ficar na igualdade com o time de Santa Catarina...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 17:20

LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 17:20
Crédito: Divulgação/Coritiba
O tão aguardado duelo contra o Brusque encerrou de maneira frustrante para o Coritiba, que sonhava em fechar na liderança da Série B, mas acabou na vice-liderança do torneio.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Antes do jogo, o Coxa sabia que um triunfo fora de casa daria o topo da competição, mas o time encontrou muita dificuldade.
‘Jogo complicado, muito pelo gramado. Muito difícil jogar aqui e nos custou bastante. Não podemos menosprezar nenhum ponto, mas viemos buscar a vitória’, declarou.
Na coletiva de imprensa, o técnico Gustavo Morínigo lamentou as condições do gramado e deixou claro que o Coxa foi buscar o triunfo na casa do rival.
Agora, o Coritiba recupera suas forças e volta aos gramados na sexta-feira, quando recebe o Goiás, no Couto Pereira.

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