Morínigo cita a dificuldade do Coritiba no empate contra o Brusque

Crédito: Divulgação/Coritiba

O tão aguardado duelo contra o Brusque encerrou de maneira frustrante para o Coritiba, que sonhava em fechar na liderança da Série B, mas acabou na vice-liderança do torneio.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Antes do jogo, o Coxa sabia que um triunfo fora de casa daria o topo da competição, mas o time encontrou muita dificuldade.

‘Jogo complicado, muito pelo gramado. Muito difícil jogar aqui e nos custou bastante. Não podemos menosprezar nenhum ponto, mas viemos buscar a vitória’, declarou.

Na coletiva de imprensa, o técnico Gustavo Morínigo lamentou as condições do gramado e deixou claro que o Coxa foi buscar o triunfo na casa do rival.