Moreno elogia 'nova mentalidade' do Cruzeiro com Luxemhurgo

Marcelo Moreno foi o nome do jogo na vitória do Cruzeiro sobre o Confiança-SE por 1 a 0, com um gol de pênalti assinalado por ele. O triunfo azul levou o time aos 24 pontos, nove de distância do G4, na 14ª colocação. Apesar de não ter tido um salto de tabela, o resultado deu novo fôlego ao time mineiro, que busca uma arrancada para conseguir o acesso à Série B de 2022. Moreno destacou que a mentalidade da Raposa em campo é de uma equipe focada na escalada de pontos no campeonato e creditou esse novo foco do time ao técnico Vanderlei Luxemburgo. -Acho que o mais importante, hoje, a gente fez. O time inteiro trabalhou para isso. Desde o Vanderlei Luxemburgo a gente está com a mentalidade de querer subir. A torcida está de parabéns porque esteve nos apoiando o tempo inteiro mesmo a gente errando em alguns lances-disse Marcelo Moreno ao fim do jogo. Com Luxemburgo no comando, o Cruzeiro fez 11 pontos dos 15 possíveis desde a sua chegada. foi sua primeira vitória em casa no comando da Raposa.