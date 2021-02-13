futebol

Moreirense x Benfica: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Equipe de Jorge Jesus busca se recuperar no Campeonato Português e tentar série de vitórias para entrar no G3 e colocar pressão no líder Sporting...
LanceNet

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 14:08

Crédito: Reprodução / Twitter Benfica
O Benfica viaja para encarar o Moreirense pelo Campeonato Português neste domingo, às 17h15 (horário de Brasília). A equipe de Jorge Jesus ocupa a 4ª colocação neste momento e está fora da zona de classificação para competições europeias, além de 11 pontos atrás do Sporting, líder do torneio.Melhorando
- Nos últimos cinco jogos, o Moreirense teve resultados muito positivos e apenas uma derrota. É um time em crescimento. Qualquer partida no campo deles será difícil e nós vamos sentir, mas estamos melhorando. Somos uma equipe com outra capacidade física e competitiva. Temos mais intensidade nos treinos e vamos mostrar nos jogos. Vamos ter um Benfica como vimos contra o Estoril, mas mais agressivo e veloz nas tarefas ofensivas e defensivas - disse Jorge Jesus.
Apesar do discurso
O time do Benfica deixou a desejar nas últimas rodadas do Campeonato Português e embora tenha vencido o duelo contra o Famalicão foi o único triunfo dos últimos cinco jogos. Ainda assim, os Encarnados são os favoritos para o confronto e confiam no 3º melhor ataque do torneio para derrotar o modesto rival que vaga pelo meio da tabela.
FICHA TÉCNICA:Moreirense x Benfica
Data e horário: 14/2/2021, às 17h15 (de Brasília)Local: Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Guimarães (POR)Onde assistir: ESPN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MOREIRENSE (Técnico: Vítor Campelos)Pasinato; Ferraresi, Rosic e Ba; D'Alberto, Soares, Pacheco, Camara e Conte; Walterson e Yan.
Desfalques: Gonçalo Franco, Pedro Nuno e Sori Mane (machucados). Steven Vitoria e Alex Soares (suspensos).
BENFICA (Técnico: Jorge Jesus)Vlachodimos; Diogo Golçalves, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Everton, Weigl, Taarabt e Cervi; Seferovic e Núñez.
Desfalques: Gilberto, Jardel e André Almeira (machucados).

