Morato na Colina: atacante passa por exames antes de assinar com o Vasco

A espera está sendo longa, mas está próxima do fim. Após mais de duas semanas de espera, o atacante Morato está no Rio para acertar com o Vasco. O jogador esteve no CT do Almirante, nesta sexta-feira, e foi submetido a exames. O próximo ato é, estando tudo certo, a assinatura do contrato. A informação foi publicada originalmente pelo site "Ge" e confirmada pelo LANCE!.Ponta de 28 anos, Morato pertence ao Red Bull Bragantino e chega por empréstimo até o fim desta temporada. A negociação sempre foi tratada com otimismo pelos dois lados, mas a demora para a conclusão do negócio deixou a torcida apreensiva.