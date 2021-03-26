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futebol

Morato na Colina: atacante passa por exames antes de assinar com o Vasco

Atacante chega emprestado pelo Red Bull Bragantino até o final desta temporada. É mais um para disputar posição com Gabriel Pec, Talles Magno e o recém-apresentado Léo Jabá...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 18:14

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 18:14
Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
A espera está sendo longa, mas está próxima do fim. Após mais de duas semanas de espera, o atacante Morato está no Rio para acertar com o Vasco. O jogador esteve no CT do Almirante, nesta sexta-feira, e foi submetido a exames. O próximo ato é, estando tudo certo, a assinatura do contrato. A informação foi publicada originalmente pelo site "Ge" e confirmada pelo LANCE!.Ponta de 28 anos, Morato pertence ao Red Bull Bragantino e chega por empréstimo até o fim desta temporada. A negociação sempre foi tratada com otimismo pelos dois lados, mas a demora para a conclusão do negócio deixou a torcida apreensiva.
Morato será o quinto reforço do Cruz-Maltino para o ano que será de disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes dele, Ernando, Zeca, Marquinhos Gabriel e o recém-apresentado Léo Jabá vestiram a camisa do Gigante da Colina.
Ele deverá disputar posição com Talles Magno, Gabriel Pec e o próprio Léo Jabá. Marquinhos Gabriel também é ponta, mas vem sendo utilizado como meia.

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