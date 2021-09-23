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Morato convoca a torcida do Vasco à arrancada histórica: 'É cabível? Por que não? Deixo para o torcedor'

Meia-atacante teve uma de suas melhores atuações pelo Cruz-Maltino exatamente contra o Cruzeiro, na última rodada. Ele espera que o bom rendimento coletivo se mantenha...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 13:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 13:20
Crédito: Morato garante esforço dos jogadores para conquistarem o acesso à Série A do Brasileirão (Rafael Ribeiro/Vasco
A missão do Vasco é dificílima. O cálculo é de que são necessárias dez vitórias nos últimos 13 jogos para o time, que está amarrado ao meio da tabela, conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. É uma missão complicada, mas Morato não só acredita como convoca os torcedores a apoiarem os jogadores.- Estar aqui, vestir essa camisa já é pressão. Ainda mais numa campanha como essa. É isso que nos move. Queremos fazer história. Teve as trocas (de técnico), as coisas não andaram... é cabível? Por que não (conseguir)? Deixo para o torcedor. Está contente com a última atuação? Acha que dá? Então vamos acreditar. Ainda mais quem está aqui deste lado. Acreditamos que as dez vitórias vão vir. Gol de quem, como vão vir, não sei - destacou Morato.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Camisa 10 do Vasco, Morato teve atuação destacada no último jogo, contra o Cruzeiro. Ele entende, porém, que foi fruto da boa segunda partida da equipe sob as ordens de Fernando Diniz. E ele espera continuidade contra o Brusque, nesta sexta-feira.
- Acho que foi minha melhor partida pelo Vasco. Costumo dizer que, quando o jogo coletivo é positivo, um ou outro se destacam por lances ou gols. O que mais importa é o coletivo. Não vou jogar contra 11, driblar todos e fazer gol de placa. Mas quando o coletivo funciona, Pec, Marquinhos, Nene, Cano, alguém vai se destacar. Estou feliz, e que o coletivo continue funcionando - projetou.
O Vasco treinou no CT Moacyr Barbosa nesta manhã. A delegação viaja para a cidade catarinense nesta quinta-feira.

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