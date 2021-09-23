Morato convoca a torcida do Vasco à arrancada histórica: 'É cabível? Por que não? Deixo para o torcedor'

A missão do Vasco é dificílima. O cálculo é de que são necessárias dez vitórias nos últimos 13 jogos para o time, que está amarrado ao meio da tabela, conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. É uma missão complicada, mas Morato não só acredita como convoca os torcedores a apoiarem os jogadores.- Estar aqui, vestir essa camisa já é pressão. Ainda mais numa campanha como essa. É isso que nos move. Queremos fazer história. Teve as trocas (de técnico), as coisas não andaram... é cabível? Por que não (conseguir)? Deixo para o torcedor. Está contente com a última atuação? Acha que dá? Então vamos acreditar. Ainda mais quem está aqui deste lado. Acreditamos que as dez vitórias vão vir. Gol de quem, como vão vir, não sei - destacou Morato.