Morato celebra estreia com a camisa do Vasco e classificação na Copa do Brasil: 'Sensação indescritível'

Crédito: Morato estreou bem pelo Vasco na vitória diante do Tombense pela Copa do Brasil (Rafael Ribeiro/Vasco da Gama

A vitória do Vasco sobre o Tombense foi marcada pela estreia de dois atacantes: Morato e Léo Jabá. O camisa 10 atuou por 67 minutos e mesmo fora de ritmo conseguiu aparecer bem no ataque. Ele descreveu a sensação de defender pela primeira vez a camisa do Gigante da Colina na classificação para a terceira fase da Copa do Brasil.

> Confira a tabela da Copa do Brasil - Quero agradecer essa galera que tem me recebido bem. Jogadores, comissão técnica, é o primeiro passo. Vinha de um tempo inativo, então, foi um bom começo, com vitória e classificação - descreveu o camisa 10, e em seguida completou.

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- Sensação indescritível! Quantas pessoas já não vestiram a camisa do Vasco? Me sinto feliz de jogar com número tão pesado (10), uma história gigantesca no futebol. Gratidão pelas pessoas que me proporcionaram isso hoje. Me sinto privilegiado por estar aqui. - disse o atacante