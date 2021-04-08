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Morato celebra estreia com a camisa do Vasco e classificação na Copa do Brasil: 'Sensação indescritível'

Atacante fez a sua estreia com a camisa do Cruz-Maltino e atuou por 67 minutos na vitória sobre o Tombense. Apesar de estar fora de ritmo, o jogador teve um bom rendimento...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 16:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 16:05
Crédito: Morato estreou bem pelo Vasco na vitória diante do Tombense pela Copa do Brasil (Rafael Ribeiro/Vasco da Gama
A vitória do Vasco sobre o Tombense foi marcada pela estreia de dois atacantes: Morato e Léo Jabá. O camisa 10 atuou por 67 minutos e mesmo fora de ritmo conseguiu aparecer bem no ataque. Ele descreveu a sensação de defender pela primeira vez a camisa do Gigante da Colina na classificação para a terceira fase da Copa do Brasil.
> Confira a tabela da Copa do Brasil - Quero agradecer essa galera que tem me recebido bem. Jogadores, comissão técnica, é o primeiro passo. Vinha de um tempo inativo, então, foi um bom começo, com vitória e classificação - descreveu o camisa 10, e em seguida completou.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
- Sensação indescritível! Quantas pessoas já não vestiram a camisa do Vasco? Me sinto feliz de jogar com número tão pesado (10), uma história gigantesca no futebol. Gratidão pelas pessoas que me proporcionaram isso hoje. Me sinto privilegiado por estar aqui. - disse o atacante
O Vasco volta a campo no dia 14, no clássico contra o Flamengo, pela nona rodada do Campeonato Carioca. O confronto será realizado no Maracanã, às 21h (de Brasília). Na Copa do Brasil, o Gigante da Colina terá que aguardar o sorteio da CBF para conhecer o seu próximo adversário, com datas e locais dos jogos.

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