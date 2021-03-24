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futebol

Morata fala sobre saída de Cristiano Ronaldo da Juventus: 'Quero que fique'

Atacante espanhol da Juventus diz que, apesar do momento da equipe italiana, deseja que CR7 fique no time...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 21:39

LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2021 às 21:39
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
O atacante espanhol Morata, da Juventus, falou sobre os rumores da saída de Cristiano Ronaldo da equipe italiana. O jogador falou que, apesar do momento vivido pela equipe e do projeto que pode culminar na transferência de CR7, ainda deseja que ele fique.
Veja a tabela do Italiano- Todos os jogadores foram alvos de críticas, mas ninguém na equipa tem tantos títulos como ele. As criticas afetam todos e quem diz que não está a mentir. Sou criticado e ele também sabe que é criticado. Não tenho de dizer quem é Cristiano Ronaldo, porque toda a gente sabe quem é - disse Morata.
O jogador espanhol falou também da relação que tem com o camisa 7 da Juventus e da Seleção Portuguesa.
- Falamos de tudo menos de futebol. Passamos muito tempo juntos e quando estamos fora do campo falamos de como está o mundo. Tentamos escapar um pouco. Falamos da situação da pandemia em Espanha e Portugal - disse o atacante espanhol.
Sobre a frustração de Cristiano Ronaldo com o atual momento da Juventus, Morata também deixou a sua visão.
- Dá essa sensação, porque está acostumado ao máximo. Não é por estar na Juve, porque se estivesse noutra equipa seria igual. Ele está feliz, mas o que acontece é que está acostumado a vencer, pelo que é normal que esteja a passar mal, como eu também estou a passar, mas está contente ali - concluiu Morata.

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