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Moral com o técnico e com a Nação: números defensivos credenciam João Gomes a ser titular do Flamengo

Desempenho do camisa 35 em 2022 é positivo e, sob o comando de Paulo Sousa, o volante é um dos que mais esteve em campo neste início de temporada...
LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 06:00

Publicado em 08 de Março de 2022 às 06:00

Existe uma vaga aberta no meio de campo do Flamengo e João Gomes, de 21 anos, está se credenciando para tal. Conquistando seu espaço com Paulo Sousa a partir do bom desempenho nos jogos, o camisa 35 já tem a presença pedida por parte da torcida no time principal. Além da "moral" com treinador e Nação, os números defensivos do garoto do Ninho corroboram com o pensamento.Com direito a elogios à dinâmica, força e entendimento das ideias, Paulo Sousa já exaltou o bom início de trabalho com João Gomes. O desempenho e as palavras do técnico encontram base nas estatísticas. O volante é o líder em desarmes do Fla no Estadual: são 20 em oito partidas. Juninho, do Vasco, e Lucas Mota, do Audax, são os únicos a superar o cria do Ninho, ambos com 21. Diante dos questionamentos ao desempenho de Andreas Pereira, João Gomes surge como uma das opções para ser titular ao lado de Willian Arão - por mais que Paulo Sousa reforce que todos atletas têm importância e serão importantes ao longo da temporada. Mas não é coincidência que Arão e João Gomes, com 492 e 446 minutos, são os quarto e sexto jogadores que mais atuaram pelo Flamengo em 2022, superando os demais nomes da posição.A briga, portanto, se desenha entre João Gomes e Andreas Pereira neste momento. Se o cria vive um bom momento, os questionamentos sobre o companheiro jamais foram tão grandes devido ao recente desempenho. O camisa 18 ainda demonstra sentir os erros, em especial da final da Copa Libertadores, e mostrou até certo desequilíbrio em partidas nesta temporada.

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