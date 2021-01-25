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Moral com o professor! Vitinho é usado em todos jogos por Ceni e tem mais minutos do que Gabigol e Pedro

Vitinho e Arrascaeta são os únicos jogadores que atuaram nas 15 partidas sob o comando de Rogério Ceni. Bruno Henrique e Gerson, com 14 jogos, vêm logo atrás na lista...

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2021 às 18:00
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Giorgian de Arrascaeta e Vitinho são os atletas mais atuantes sob o comando de Rogério Ceni, que estrou como técnico do Flamengo há 75 dias. Os dois participaram das 15 partidas do treinador neste período, seja saindo do banco de reservas ou iniciando como titular. Diante da forte concorrência no setor ofensivo, destaca-se os minutos dados ao camisa 11, que esteve em campo por mais tempo do que Gabriel Barbosa e Pedro, os artilheiros do time, com Ceni.
Enquanto GabIgol atuou 10 vezes com o técnico - e ainda não teve a chance de completar uma partida - somando 533 minutos ao todo, e Pedro tem 419 minutos em 11 jogos (oito saindo do banco de reservas), Vitinho alcançou 632 minutos em campo na partida contra o Athletico, quando ficou em campo até os 41 minutos da etapa final, mais do que os atacantes rubro-negros citados.> Confira a classificação e simule as próximas rodadas do Brasileirão!Por conta das respectivas características e estilos de jogo - Vitinho é um homem de lado de campo, de velocidade -, Gabigol e Pedro disputam uma posição entre si. O camsia 11, por sua vez, é uma alternativa na ausência de Bruno Henrique, titular em 14 partidas sob o comando de Rogério Ceni.
As ausências por problemas físicos ajudam a explicar a minutagem de Pedro e Gabigol na "Era Ceni". Entre novembro e dezembro, ambos desfalcaram o time, enquanto Vitinho sempre esteve à disposição. O camisa 9 perdeu os jogos contra ão Paulo (18/11), Coritiba (21/11), Racing (1/12), Botafogo (5/12), com um desequilíbrio muscular, além de ter cumprido suspensão contra o Fortaleza.
Pedro, que voltou da Seleção Brasileira com uma lesão muscular, foi baixa contra São Paulo (11 e 18/11), Atlético-GO (14/11), Coxa (21/11) e Racing (24/11)

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