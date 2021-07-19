Moraes sente desconforto na coxa e vira dúvida no Santos

O lateral-esquerdo Moraes sentiu um desconforto na posterior da coxa esquerda ainda na primeira etapa do duelo entre Santos e Red Bull Bragantino, e precisou ser substituído. Segundo informações do Santos, o jogador reavaliado pelo Departamento Médico nesta segunda-feira (19).Em seu lugar entrou Felipe Jonatan, até pouco tempo titular absoluto. O jogador era a única opção para a lateral esquerda desde a saída de Jorge, no final da temporada 2019.Após uma lesão de grau 1 na coxa direita constatada no camisa 3 santista, o lateral Moraes teve uma sequência de jogos, e agradou ao técnico santista.
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O técnico Fernando Diniz, por sua vez, fez questão de valorizar a importância de Felipe Jonatan para o elenco, e lembrou da recente consulta que o Internacional fez pelo jogador ao Santos.
“Sempre falei que é um jogador extremamente talentoso. Eu pedi para ele permanecer. Não podíamos perder esse jogador. Fiquei muito feliz, importante ele participar como participou hoje. Foi decisivo individualmente para empatarmos”.
Felipe Jonatan pode ser mantido como titular para o jogo contra o Independiente, quinta-feira, na Argentina, caso Moraes não tenha condições de atuar.