Moraes sente desconforto na coxa e vira dúvida no Santos

Crédito: Moraes será reavaliado pelo departamento médico do Santos nesta segunda-feira (Ivan Storti/Santos

O lateral-esquerdo Moraes sentiu um desconforto na posterior da coxa esquerda ainda na primeira etapa do duelo entre Santos e Red Bull Bragantino, e precisou ser substituído. Segundo informações do Santos, o jogador reavaliado pelo Departamento Médico nesta segunda-feira (19).Em seu lugar entrou Felipe Jonatan, até pouco tempo titular absoluto. O jogador era a única opção para a lateral esquerda desde a saída de Jorge, no final da temporada 2019.Após uma lesão de grau 1 na coxa direita constatada no camisa 3 santista, o lateral Moraes teve uma sequência de jogos, e agradou ao técnico santista.

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O técnico Fernando Diniz, por sua vez, fez questão de valorizar a importância de Felipe Jonatan para o elenco, e lembrou da recente consulta que o Internacional fez pelo jogador ao Santos.

“Sempre falei que é um jogador extremamente talentoso. Eu pedi para ele permanecer. Não podíamos perder esse jogador. Fiquei muito feliz, importante ele participar como participou hoje. Foi decisivo individualmente para empatarmos”.