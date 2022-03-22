Moraes diz que está disponível para estrear pelo Corinthians e deixa decisão nas mãos do treinador

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Mesmo assim, Moraes tem treinado normalmente com o grupo corintiano desde o dia 6 de março, data do anúncio oficial da contratação, e só não estreou ainda porque aguardava a passagem do Timão para a fase mata-mata do Estadual, para que houvesse substituição na lista de inscritos.

- Fiquei parado quase três semanas sem treino. Lógico que preciso melhorar bastante. Mas os dias que tenho treinado aqui, sinto evolução. Tô inscrito e à disposição do Mister. Decisão de estrar na quinta, jogar ou não, vai depender do Mister. Mas a vontade de estar em campo e poder jogar é enorme – disse o novo camisa 18 do Timão.

No ano passado, Júnior Moraes passou um tempo no Corinthians, quando o clube abriu as portas para que o jogador se recuperasse da lesão no joelho sofrida no primeiro semestre de 2021. E que o tempo que passou nas dependências do Timão foi fundamental para a escolha de vestir a camisa corintiana agora.

- Eu tenho bastante amigos corintianos, alguns que joguei, que falam muito do clube. Nos últimos dias eu pude conviver aqui por conta da lesão que tive e tratei aqui. E é muito legal ver a atmosfera que tem nesse clube. Todos os dias que vim treinar aqui, passando por momentos difíceis, desde o segurança, pessoal da cozinha, até os jogadores, todos me trataram muito bem. Fica o carinho e a amizade aqui dentro. E quando tive a oportunidade de jogar aqui não pensei duas vezes, por conta do período que estive aqui – afirmou Moraes.

Mesmo tendo sido revelado no Santos, rival direto do Corinthians, Moraes deixou claro que a sua prioridade no retorno sempre foi o Alvinegro Paulista. O atleta chegou a ser sondado pelo Peixe, após voltar da Ucrânia, refugiado do conflito entre o país e a Rússia, que iniciou no último dia 24 de fevereiro, mas optou em defender o Timão.

- Foi tudo muito rápido. Quando eu cheguei aqui no Brasil fiquei um pouco com a família, desliguei o telefone, fiquei um três dias offs, precisava disso porque o que eu passei foi muito difícil. E no primeiro dia que eu pensei no futuro, veio a possibilidade de jogar no Corinthians. Por tudo o que eu passei na fase de recuperação e o carinho que criei após esse tempo tratando, amizade e com todo mundo – afirmou Júnior.