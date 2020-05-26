Montenegro responde críticas de Landim: 'Conviveram com crianças queimadas em quarto de lata'

O clima quente nos bastidores do futebol carioca teve mais um capítulo nesta terça-feira. O integrante do Comitê Gestor de Futebol do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, lembrou a tragédia do Ninho do Urubu, no ano passado, para rebater uma declaração do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. O mandatário rubro-negro afirmou, na última segunda-feira, que estar contrário do Alvinegro seria estar no "caminho certo". Os dois clubes têm posições contrárias quanto ao retorno dos jogos e treinos no Rio de Janeiro.
– Em relação à postura fora de campo, temos realmente caminhos muito diferentes. O Flamengo conviveu com uma matança de crianças queimadas, estavam em um quarto de lata, mostrando que não sabia o que era protocolo, preservação de vida. Nesse ano, continuam querendo arriscar vida de jovens e familiares com uma corrida idiota atrás da volta do futebol, de uma forma obstinada, irresponsável. O Botafogo realmente tem um caminho totalmente oposto. Em 2019, não tivemos garotos incendiados. Tentamos preservar a vida dos jogadores, da comissão técnica, familiares, funcionários. Na nossa opinião, eles têm prioridade sobre a volta do futebol. Faremos questão de continuar, fora do campo, com posturas totalmente diferentes em relação ao Flamengo – disse Montenegro, em entrevista ao Extra.
O ex-presidente do Glorioso também provocou o presidente do rival ao atribuir a boa situação financeira do clube da Gávea à gestão anterior a Landim.
– Nos últimos anos, a posição do Flamengo nas contas são bem diferentes do Botafogo. Está de parabéns pelo Eduardo Bandeira de Mello ter feito excelente trabalho nos últimos seis anos. Graças ao Eduardo Bandeira de Mello, o Flamengo está nessa situação – finalizou.E MAIS:Há 108 anos nascia Carvalho Leite, artilheiro do Botafogo nos anos 30Fluminense admite possibilidade de terminar o Carioca sem campeãoBotafogo e Flu tentam barrar reunião da Ferj sobre retorno do futebolRelembre declarações dos dirigentes do Bota sobre volta aos treinos E MAIS: