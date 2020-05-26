Montenegro responde críticas de Landim: 'Conviveram com crianças queimadas em quarto de lata'

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O clima quente nos bastidores do futebol carioca teve mais um capítulo nesta terça-feira. O integrante do Comitê Gestor de Futebol do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, lembrou a tragédia do Ninho do Urubu, no ano passado, para rebater uma declaração do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. O mandatário rubro-negro afirmou, na última segunda-feira, que estar contrário do Alvinegro seria estar no "caminho certo". Os dois clubes têm posições contrárias quanto ao retorno dos jogos e treinos no Rio de Janeiro.

– Em relação à postura fora de campo, temos realmente caminhos muito diferentes. O Flamengo conviveu com uma matança de crianças queimadas, estavam em um quarto de lata, mostrando que não sabia o que era protocolo, preservação de vida. Nesse ano, continuam querendo arriscar vida de jovens e familiares com uma corrida idiota atrás da volta do futebol, de uma forma obstinada, irresponsável. O Botafogo realmente tem um caminho totalmente oposto. Em 2019, não tivemos garotos incendiados. Tentamos preservar a vida dos jogadores, da comissão técnica, familiares, funcionários. Na nossa opinião, eles têm prioridade sobre a volta do futebol. Faremos questão de continuar, fora do campo, com posturas totalmente diferentes em relação ao Flamengo – disse Montenegro, em entrevista ao Extra.

O ex-presidente do Glorioso também provocou o presidente do rival ao atribuir a boa situação financeira do clube da Gávea à gestão anterior a Landim.