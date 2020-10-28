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Montenegro rebate declaração de Felipe Neto sobre S/A: 'Ele está errado. O Botafogo está falido'

Em coletiva, membro do Comitê Executivo de Futebol comentou sobre o desabafo do influenciador digital nas redes sociais após a derrota para o Cuiabá pela Copa do Brasil...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 19:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2020 às 19:36
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo vive um dia agitado. Após a derrota para o Cuiabá pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, no Nilton Santos, na noite desta quarta-feira, e a demissão do técnico Bruno Lazaroni, nesta quinta, foi a vez de Carlos Augusto Montenegro, membro do Comitê Executivo de Futebol, colocar mais lenha na fogueira ao rebater as declarações do influenciador digital Felipe Neto sobre o futuro da S/A.
Torcedor do Botafogo, Felipe Neto fez uma série de publicações em rede social, na noite desta última quarta-feira, expondo problemas da S/A e fez críticas aos irmãos Moreira Salles. O influenciador digital, que já patrocinou o clube, disse que o Alvinegro caminha para a falência. Em entrevista coletiva, Montenegro rebateu as declarações e afirmou que o Glorioso "está falido".
- Eu não concordo com ele. Foi uma declaração irresponsável. O Botafogo está falido. Toda a receita está penhorada. Ele está omitindo a verdade. Se não fosse a torcida, o Comitê e a ajuda de algumas pessoas, o Botafogo já estaria falido oficialmente. O que nós estamos fazendo é tentando tirar o Botafogo da falência com o dinheiro novo - disse Montenegro.
- Nenhuma empresa sobrevive com R$ 10 milhões de despesa e R$ 800 mil de receita por mês. Nem mesmo a dele, nem a minha e nem a de ninguém. É mais fácil falar no YouTube e jogar fogo do que ajudar. É um festival de mentiras e de pessoas que querem aparecer. Eu coloco minha cara depois do jogo e explico tudo - completou.
O Botafogo volta a campo no próximo sábado, contra o Ceará, às 17h, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. Na próxima terça-feira, dia 3, o Alvinegro visita o Cuiabá, às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

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