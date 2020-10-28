Montenegro rebate declaração de Felipe Neto sobre S/A: 'Ele está errado. O Botafogo está falido'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo vive um dia agitado. Após a derrota para o Cuiabá pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, no Nilton Santos, na noite desta quarta-feira, e a demissão do técnico Bruno Lazaroni, nesta quinta, foi a vez de Carlos Augusto Montenegro, membro do Comitê Executivo de Futebol, colocar mais lenha na fogueira ao rebater as declarações do influenciador digital Felipe Neto sobre o futuro da S/A.

Torcedor do Botafogo, Felipe Neto fez uma série de publicações em rede social, na noite desta última quarta-feira, expondo problemas da S/A e fez críticas aos irmãos Moreira Salles. O influenciador digital, que já patrocinou o clube, disse que o Alvinegro caminha para a falência. Em entrevista coletiva, Montenegro rebateu as declarações e afirmou que o Glorioso "está falido".

- Eu não concordo com ele. Foi uma declaração irresponsável. O Botafogo está falido. Toda a receita está penhorada. Ele está omitindo a verdade. Se não fosse a torcida, o Comitê e a ajuda de algumas pessoas, o Botafogo já estaria falido oficialmente. O que nós estamos fazendo é tentando tirar o Botafogo da falência com o dinheiro novo - disse Montenegro.

- Nenhuma empresa sobrevive com R$ 10 milhões de despesa e R$ 800 mil de receita por mês. Nem mesmo a dele, nem a minha e nem a de ninguém. É mais fácil falar no YouTube e jogar fogo do que ajudar. É um festival de mentiras e de pessoas que querem aparecer. Eu coloco minha cara depois do jogo e explico tudo - completou.