Montenegro fala sobre chance de ajudar futuro gestor do Botafogo: 'Zero, o clube precisa de gente nova'

O ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, bateu o martelo sobre qual será sua participação daqui para frente no clube. Em entrevista em General Severiano nesta terça-feira, quando chegou para votar nas eleições do Alvinegro, ele, que sempre foi muito participativo em outras gestões, foi categórico.
- Zero! O Botafogo está cansado do Montenegro. O Montenegro está cansado também. Insistir nisso pode render uma ruptura ruim. É uma paixão da vida toda. Estou sem força para fazer mais coisas - declarou.
Em seguida, disse o que projeta para o Glorioso.
- É cabeça nova, gente nova, dinheiro novo. Para fazer e levantar as penhoras. Desde que saí em 1996, as pessoas acreditam que quis voltar a ser presidente. Mas nunca quis! Aí foi passando, tive problemas de saúde sérios. Agora, não sei como vai ser. Se a S/A sair, se o Botafogo tiver um conselho de gestor, o que posso ser é um pequeno acionista da Companhia Botafogo - afirmou o ex-presidente, que apoia Durcesio Mello.