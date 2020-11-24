Montenegro fala sobre chance de ajudar futuro gestor do Botafogo: 'Zero, o clube precisa de gente nova'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, bateu o martelo sobre qual será sua participação daqui para frente no clube. Em entrevista em General Severiano nesta terça-feira, quando chegou para votar nas eleições do Alvinegro, ele, que sempre foi muito participativo em outras gestões, foi categórico.

- Zero! O Botafogo está cansado do Montenegro. O Montenegro está cansado também. Insistir nisso pode render uma ruptura ruim. É uma paixão da vida toda. Estou sem força para fazer mais coisas - declarou.

Em seguida, disse o que projeta para o Glorioso.