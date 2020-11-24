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Montenegro fala sobre chance de ajudar futuro gestor do Botafogo: 'Zero, o clube precisa de gente nova'

Em entrevista ao chegar em General Severiano nesta terça-feira, ex-mandatário é taxativo: 'O Botafogo está cansado do Montenegro. O Montenegro está cansado também'...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 19:42

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 19:42

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, bateu o martelo sobre qual será sua participação daqui para frente no clube. Em entrevista em General Severiano nesta terça-feira, quando chegou para votar nas eleições do Alvinegro, ele, que sempre foi muito participativo em outras gestões, foi categórico.
- Zero! O Botafogo está cansado do Montenegro. O Montenegro está cansado também. Insistir nisso pode render uma ruptura ruim. É uma paixão da vida toda. Estou sem força para fazer mais coisas - declarou.
Em seguida, disse o que projeta para o Glorioso.
- É cabeça nova, gente nova, dinheiro novo. Para fazer e levantar as penhoras. Desde que saí em 1996, as pessoas acreditam que quis voltar a ser presidente. Mas nunca quis! Aí foi passando, tive problemas de saúde sérios. Agora, não sei como vai ser. Se a S/A sair, se o Botafogo tiver um conselho de gestor, o que posso ser é um pequeno acionista da Companhia Botafogo - afirmou o ex-presidente, que apoia Durcesio Mello.

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