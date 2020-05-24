Montenegro afirma que Botafogo S/A ficará pronta 'em uns 40 dias'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Vibrações positivas cercam o Botafogo. Em áudio, Carlos Augusto Montenegro, membro do Comitê Executivo de Futebol, deu detalhes sobre a Botafogo S/A e afirmou que o projeto de profissionalização do departamento de futebol do Alvinegro está na parte final.

- Ultimamente estou bem otimista. Está chegando (a Botafogo S/A), está vindo e eu acho que a gente vai conseguir isso em mais uns 40 dias, por aí. Estamos em uma fase de burocracia. A parte do dinheiro está andando. Falo isso para entenderem as coisas - afirmou.

O dirigente fez questão de afirmar que o panorama do Botafogo não vai mudar de um dia para o outro com a chegada da S/A. O plano, de acordo com o Montenegro, é arrumar o clube financeiramente a curto prazo para, em médio prazo, competir a nível continental.

- É outra vida. Todas essas figurinhas carimbadas que uns gostam e outras não gostam, Montenegro, Cláudio Good, Rotenberg, Renha, vão embora. Vão ser outros gestores, outras pessoas. Mas, mais importante que isso, é que a S/A acerta a grana. Acaba com as penhoras, salários em dia etc. Mas não pensem que vão ser 15 minutos de transformação. A gente vai começar a arrumar a casa para em 2, 3 anos começar a disputar a Libertadores - esclareceu.E MAIS:Honda é alvo de elogios no Botafogo: 'Sempre pensa no coletivo'Autuori revela que jogadores do Botafogo ajudaram funcionáriosDiferença cambial e garantias: por que Yaya Touré desistiu do BotafogoAutuori critica volta aos treinos: 'Não têm o mínimo de sensibilidade'Paulo Autuori minimiza tema Yaya Touré: 'Assunto ultrapassado'Montenegro comentou sobre as recentes investidas do Botafogo em jogadores consolidados mundialmente. Apesar do desfecho negativo com Yaya Touré, o dirigente fez questão de ressaltar o sucesso envolvendo a chegada de Keisuke Honda ao Alvinegro.