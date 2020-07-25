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Monaco monitora o brasileiro Matheus Fernandes, que está emprestado ao Valladolid

De acordo com o jornal espanhol 'Sport', o brasileiro, que pertence ao Barcelona, mas foi emprestado ao Valladolid, está no radar do clube do principado para a próxima temporada...

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 20:05

LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2020 às 20:05
Crédito: Reprodução/Twitter
De acordo com o jornal espanhol 'Sport', o Monaco tem monitorado o brasileiro Matheus Fernandes, que pertence ao Barcelona, mas foi emprestado ao Valladolid. O jogador, de 22 anos, tem contrato com os culés até junho de 2025 e um valor de mercado de 3,2 milhões de euros, segundo o portal 'Transfermarkt'.
Ainda segundo a publicação, a equipe francesa enviou uma oferta de compra, mas o time catalão não quer correr o risco de perder uma promessa para o futuro. Nesta temporada, ele participou de apenas três jogos da campanha do Valladolid no Campeonato Espanhol.
Revelado pelo Botafogo, o volante brasileiro desembarcou em Barcelona vindo do Palmeiras na última temporada, em uma transação no valor de 10 milhões de euros. No entanto, o clube catalão preferiu emprestá-lo para ganhar mais experiência e ter a chance de jogar com frequência em outra equipe.

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