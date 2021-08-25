Moisés vive fase artilheira na Ponte Preta e projeta grande segundo turno

Crédito: Álvaro Jr./PontePress

O atacante Moisés vive uma ótima fase com a camisa da Ponte Preta em 2021. Artilheiro da Macaca no ano com 11 gols marcados, o jogador de 24 anos ainda participou diretamente em 90% das vitórias da equipe na temporada - entre jogos do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série B.Com três gols nos últimos quatro jogos, Moisés vibra com a boa fase na equipe campineira. O atacante foi um dos protagonistas ao balançar as redes na vitória contra o Brusque por 3 a 0, no último domingo (22).

– Feliz demais por estar nesse bom momento com a camisa da Ponte. Acredito que essa boa fase é fruto do meu trabalho junto com a comissão técnica, que me dá todo suporte e aos jogadores que vem me ajudando diariamente a evoluir cada dia mais – comemorou o atacante.

Após a vitória no último jogo, Moisés faz uma projeção para o segundo turno da Ponte na Série B e mira a recuperação da equipe para a segunda metade do campeonato. A Macaca ocupa a 15ª posição da tabela, com 22 pontos.

– Começamos o segundo turno com vitória e vamos buscar a evolução sempre da nossa equipe. Não podemos vacilar, principalmente em casa, onde temos que vencer e conseguir arrancar pontos fora também. Vamos trabalhar porque no segundo turno não permitirá erros, então é manter o foco, trabalhar muito e buscar o nosso melhor sempre para que possamos sair dessa situação, e buscar a parte de cima da tabela – projetou.Na próxima rodada da Série B, a Ponte Preta encara o Vasco, no domingo (29), às 16h (de Brasília), no estádio São Januário. O atacante Moisés ressalta a semana livre de treinos e fala sobre a expectativa para o confronto.