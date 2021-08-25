Moisés vive fase artilheira na Ponte Preta e projeta grande segundo turno

O atacante Moisés vive uma ótima fase com a camisa da Ponte Preta em 2021. Artilheiro da Macaca no ano com 11 gols marcados, o jogador de 24 anos ainda participou diretamente em 90% das vitórias da equipe na temporada - entre jogos do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série B.Com três gols nos últimos quatro jogos, Moisés vibra com a boa fase na equipe campineira. O atacante foi um dos protagonistas ao balançar as redes na vitória contra o Brusque por 3 a 0, no último domingo (22).
– Feliz demais por estar nesse bom momento com a camisa da Ponte. Acredito que essa boa fase é fruto do meu trabalho junto com a comissão técnica, que me dá todo suporte e aos jogadores que vem me ajudando diariamente a evoluir cada dia mais – comemorou o atacante.
Após a vitória no último jogo, Moisés faz uma projeção para o segundo turno da Ponte na Série B e mira a recuperação da equipe para a segunda metade do campeonato. A Macaca ocupa a 15ª posição da tabela, com 22 pontos.
– Começamos o segundo turno com vitória e vamos buscar a evolução sempre da nossa equipe. Não podemos vacilar, principalmente em casa, onde temos que vencer e conseguir arrancar pontos fora também. Vamos trabalhar porque no segundo turno não permitirá erros, então é manter o foco, trabalhar muito e buscar o nosso melhor sempre para que possamos sair dessa situação, e buscar a parte de cima da tabela – projetou.Na próxima rodada da Série B, a Ponte Preta encara o Vasco, no domingo (29), às 16h (de Brasília), no estádio São Januário. O atacante Moisés ressalta a semana livre de treinos e fala sobre a expectativa para o confronto.
– As expectativas para o duelo contra o Vasco são as melhores possíveis. Estamos evoluindo a cada jogo e nossa equipe vem se cobrando muito, seja nos treinos ou nos jogos. Sabemos que ainda estamos numa situação incômoda na tabela, mas temos que pontuar fora de casa. Vamos ter uma semana boa de trabalho para ajustar os erros e poder surpreender o Vasco.