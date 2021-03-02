Moisés Ribeiro comemora volta aos gramados

Após três anos longe dos gramados por suspensão de doping, o volante Moisés Ribeiro é uma das novidades da Chapecoense neste começo de 2021 e já disputou os dois jogos da equipe pela Recopa e estreia no estadual.
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Feliz pelo regresso, o meio-campista concedeu entrevista coletiva e fez questão de comemorar o retorno ao time da Arena Condá.
‘Muito feliz em voltar a vestir a camisa da Chapecoense, um clube me acolheu por todo esse tempo. Tenho um carinho e amor muito grande. Quando entro em campo com essa camisa, me sinto em casa. Quando cheguei na Arena Condá contra o Joinville senti uma sensação muito boa. Lembrei daquele elenco de 2016, toda a história criada em todos esses anos. Quando entro em campo só lembro dos momentos felizes que tive aqui. Agradeço a torcida que tem me apoiado, me mandam mensagens de conforto. Não é fácil o que vivi nesse tempo. A sensação foi de felicidade e amor por vestir essa camisa’, declarou.
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O último jogo de Moisés Ribeiro aconteceu em fevereiro de 2018, quando a Chape encarou o Figueirense pelo estadual.