Moisés Ribeiro comemora volta aos gramados

Após três anos longe dos gramados por suspensão de doping, o volante Moisés Ribeiro é uma das novidades da Chapecoense neste começo de 2021 e já disputou os dois jogos da equipe pela Recopa e estreia no estadual.

‘Muito feliz em voltar a vestir a camisa da Chapecoense, um clube me acolheu por todo esse tempo. Tenho um carinho e amor muito grande. Quando entro em campo com essa camisa, me sinto em casa. Quando cheguei na Arena Condá contra o Joinville senti uma sensação muito boa. Lembrei daquele elenco de 2016, toda a história criada em todos esses anos. Quando entro em campo só lembro dos momentos felizes que tive aqui. Agradeço a torcida que tem me apoiado, me mandam mensagens de conforto. Não é fácil o que vivi nesse tempo. A sensação foi de felicidade e amor por vestir essa camisa’, declarou.