Moisés quer Ponte focada em melhorar os resultados para a reta final da Série B

Crédito: Álvaro Jr./PontePress

Em busca de fugir de vez do fantasma da zona de rebaixamento, a Ponte Preta terá a oportunidade perfeita de se afastar das últimas colocações da Série B do Brasileirão. Após vencer o Remo fora de casa, a Macaca recebe o Vitória, neste sábado (30), às 16h, em Moisés Lucarelli, pela 32ª rodada da segunda divisão.O atacante Moisés fala sobre o confronto direto contra o Vitória e da chance de abrir uma vantagem para os primeiros times na zona de rebaixamento. A Macaca ocupa a 15ª posição, com 37 pontos, enquanto os baianos somam 32 - mesmo número dos paranaenses que ganham no critério de desempate.

– Sabemos que é um confronto direto que nos dá a oportunidade de abrir oito pontos para o Vitória e nos afastar mais dessa situação incômoda. Estamos focados e trabalhando muito para acertar os detalhes, corrigir os erros para chegar no sábado e possamos fazer um grande jogo e sair vitoriosos – disse o atacante Moisés, que é o artilheiro da Macaca na temporada com 11 gols.