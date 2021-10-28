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futebol

Moisés quer Ponte focada em melhorar os resultados para a reta final da Série B

Artilheiro da Macaca também comentou sobre o duelo contra o Vitória para fugir do Z-4...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 18:29

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 18:29
Crédito: Álvaro Jr./PontePress
Em busca de fugir de vez do fantasma da zona de rebaixamento, a Ponte Preta terá a oportunidade perfeita de se afastar das últimas colocações da Série B do Brasileirão. Após vencer o Remo fora de casa, a Macaca recebe o Vitória, neste sábado (30), às 16h, em Moisés Lucarelli, pela 32ª rodada da segunda divisão.O atacante Moisés fala sobre o confronto direto contra o Vitória e da chance de abrir uma vantagem para os primeiros times na zona de rebaixamento. A Macaca ocupa a 15ª posição, com 37 pontos, enquanto os baianos somam 32 - mesmo número dos paranaenses que ganham no critério de desempate.
– Sabemos que é um confronto direto que nos dá a oportunidade de abrir oito pontos para o Vitória e nos afastar mais dessa situação incômoda. Estamos focados e trabalhando muito para acertar os detalhes, corrigir os erros para chegar no sábado e possamos fazer um grande jogo e sair vitoriosos – disse o atacante Moisés, que é o artilheiro da Macaca na temporada com 11 gols.
Faltando sete rodadas para o término da Série B, Moisés traça um panorama para a Ponte nesses últimos jogos. O atacante espera conquistar nove dos 21 pontos em disputa para que a Macaca dependa de si mesma para permanecer na segunda divisão nacional.– Temos mais sete rodadas para somar nove pontos e não precisar depender de ninguém. Vamos buscar da melhor forma possível terminar o ano com quem sabe mais vitórias nessa reta final de campeonato. Pensar jogo a jogo para que possamos conquistar nossos pontos e permanecer na Série B.

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