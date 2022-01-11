Mohamed Salah sobre renovação: 'Está nas mãos do Liverpool'

O atacante Mohamed Salah passou a responsabilidade para o Liverpool em relação a sua renovação de contrato. Em entrevista à revista "QG", o camisa 11, que tem contrato com os Reds até 2023, afirmou que não fez nenhuma exigência fora da realidade.- Quero ficar, mas não está em minhas mãos. Está nas mãos do Liverpool. Eles sabem o que quero, não estou pedindo nenhuma loucura. Conheço bem o clube. Adoro a torcida e os fãs me adoram. Mas com a direção... você sabe o que há. Está em suas mãos.
> Veja a tabela da Premier League
Ainda sem um novo acordo, o egípcio possui apenas 18 meses de contrato com o clube de Anfield. No passado, o atacante não descartou uma mudança para o Barcelona ou Real Madrid, embora esteja disposto a permanecer por mais alguns anos no Liverpool.
Na atual temporada, Salah tem números e desempenhos para concorrer a próxima Bola de Ouro. Em 26 partidas disputadas, somando Premier League e Champions League, o camisa 11 já balançou as redes dos adversários em 23 oportunidades e contribuiu com 11 assistências.