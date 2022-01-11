Mohamed Salah sobre renovação: 'Está nas mãos do Liverpool'

O atacante Mohamed Salah passou a responsabilidade para o Liverpool em relação a sua renovação de contrato. Em entrevista à revista "QG", o camisa 11, que tem contrato com os Reds até 2023, afirmou que não fez nenhuma exigência fora da realidade.- Quero ficar, mas não está em minhas mãos. Está nas mãos do Liverpool. Eles sabem o que quero, não estou pedindo nenhuma loucura. Conheço bem o clube. Adoro a torcida e os fãs me adoram. Mas com a direção... você sabe o que há. Está em suas mãos.