Modo Dragon Ball! Após troca de visual, Soteldo diz que adotará 'corte sayajin' na volta dos jogos do Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos

Quem não deu uma “surtada” na quarentena e quis mudar algo radicalmente que atire a primeira pedra. O atacante Soteldo canalizou a ansiedade do isolamento com as mudanças no estilo do cabelo, notada no retorno do Santos ao CT Rei Pelé há duas semanas.

Contudo, o venezuelano já deixou claro que quando os jogos voltarem, e agora já com data prevista, dia 22 de julho, ele retomará o seu visual habitual, que considera inspirado na animação Dragon Ball Z.