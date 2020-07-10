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Modo Dragon Ball! Após troca de visual, Soteldo diz que adotará 'corte sayajin' na volta dos jogos do Santos

Atacante inovou no visual no retorno das atividades do Peixe pós-quarentena...
LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2020 às 14:07

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 14:07

Crédito: Ivan Storti/Santos
Quem não deu uma “surtada” na quarentena e quis mudar algo radicalmente que atire a primeira pedra. O atacante Soteldo canalizou a ansiedade do isolamento com as mudanças no estilo do cabelo, notada no retorno do Santos ao CT Rei Pelé há duas semanas.
Contudo, o venezuelano já deixou claro que quando os jogos voltarem, e agora já com data prevista, dia 22 de julho, ele retomará o seu visual habitual, que considera inspirado na animação Dragon Ball Z.
– Era uma brincadeira para os treinos, mas, quando os jogo s começarem, vou cortar e voltar com o Super Sayajin – disse ao site oficial do Peixe.

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