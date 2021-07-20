Moccelin desabafa após vitória: 'O grupo merecia'

O Sport deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, o Leão bateu o América-MG e respira aliviado ao olhar a classificação do torneio nacional.
O herói da noite foi Paulinho Moccelin, que marcou um lindo gol nos minutos finais e não escondeu a felicidade.
‘Foi característica minha, no improviso. Ameacei de ir para o fundo, vi que ele foi também e tive a felicidade de fazer o gol. Para a gente é importante, porque estávamos na zona e rebaixamento, hoje a gente sai. A entrega do grupo a gente sabe o que estávamos passando algo longo desse tempo, uns 20 dias, a gente vem trabalhando e está merecendo isso’, afirmou.
Com 10 pontos conquistados, o Sport aparece na 16ª colocação. O próximo adversário é o Ceará, na Ilha do Retiro.