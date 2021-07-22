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futebol

Moccelin comemora o primeiro gol com a camisa do Sport

Paulinho Moccelin anotou o gol decisivo do Leão contra o América-MG no Independência...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 15:48

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 15:48

Crédito: Divulgação / Twitter Sport Recife
Corte na marcação e chute certeiro no ângulo. Esse é o resumo do golaço de Paulinho Moccelin, atacante de 27 anos do Sport, que deu a vitória ao time de Recife contra o América-MG, na segunda-feira, pelo Brasileirão. Foi o primeiro dele com a nova camisa em seu 11º jogo. Ele quer aproveitar o feito e virar a fase. A vitória tirou o Leão da zona de rebaixamento.
'Gol importante. É sempre bom marcar e ajudar os companheiros, o clube. Espero continuar fazendo gols e ajudar o Sport da melhor forma possível. Vamos buscar ter uma sequência de vitórias, de soma de pontos, que é o mais importante, independente de quem fizer o gol. Claro que quero aproveitar esse momento meu, mas também temos que aproveitar como equipe para buscar essa melhora no campeonato', destaca o jogador.
Paulinho chegou ao Sport por indicação do técnico Umberto Louzer, com quem trabalhou e foi campeão da Série B do Brasileirão na última temporada. O camisa 94 teve uma pequena lesão e estava voltando aos poucos, mas começou a ser mais acionado especialmente após Neilton se machucar. Nos 10 jogos antes do confronto contra o América-MG, seis foram como titular e quatro como reserva.
'O que a gente mais quer é ajudar a equipe, os companheiros e quando o Umberto me chamou, logo me prontifiquei. Essa recuperação me atrapalhou um pouco, mas agora já estamos no ritmo novamente', explica.
O próximo compromisso do Leão é no domingo, na Ilha do Retiro, contra o Ceará. Confronto considerado difícil, mas fundamental, segundo Moccelin.
'É um jogo muito complicado, Ceará está na parte alta da tabela, tem um grupo muito forte. Mas, precisamos aproveitar o momento, a vitória do último jogo e fazer valer o nosso estádio, onde a gente é muito forte. Quero ajudar, seja com gol, com assistência, na recomposição, mas o importante é o Sport sair com a vitória', projeta.

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