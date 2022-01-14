Mirassol repete a dose da fase grupos, vence o Sport e avança às oitavas de final da Copinha

Na tarde desta sexta-feira (14), Mirassol e Sport voltaram a se enfrentar em Bálsamo, mas dessa vez pela terceira fase da Copinha 2022. Assim como na fase de grupos, o time paulista venceu, agora pelo placar de 2 a 0, com gols de Du Fernandes e Gabriel Tota.

Agora, o Mirassol avança para enfrentar o Bahia, que passou pelo Votuporanguense, nas oitavas de final. Enquanto isso, o Sport está eliminado e agora volta para casa>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSMIRASSOL CHEGA PRIMEIROO começo do jogo mostrou duas equipes com propostas diferentes. Nos primeiros 15 minutos, o Sport dominou a posse de bola e se deparou com um Mirassol fechado e que se mostrou uma equipe mais reativa do que propositiva. Mesmo assim, o time nordestino não conseguiu finalizar.

Em compensação, passados os 15 minutos, o Mirassol passou a sair mais para o jogo e foi mais perigoso. Gabriel Tota se apresentou para o jogo e conseguiu dois chutes. No primeiro, mandou para fora. Já no segundo, o camisa 8 parou no goleiro.

MIRASSOL NA FRENTE!​Depois de tomar conta do jogo, o Mirassol continuou se impondo no restante da primeira etapa. Enquanto isso, o Sport ficou fechado no seu campo e, quando teve a bola, não conseguiu criar jogadas e apenas afastou o perigo com chutões.

Com a entrada da área adversária travada, o Mirassol precisou contar com um toque de habilidade para abrir o placar. Marcado por três, Kauan deu uma cavadinha e encontrou Du Fernandes. O camisa 5 só tocou na saída de Adriano e abriu o placar.

ERROU!​Mesmo com a vantagem no placar, o Mirassol voltou propondo o jogo na segunda etapa. De novo com problemas para entrar na área, o time paulista dessa vez passou a arriscar de longe. Kauan e Moreira levaram perigo, enquanto que Gabriel Tota parou no goleiro Adriano.

Aos 15 minutos, o Sport 'entrou' no jogo com um lance individual de Francisco. O ponta levou para o fundo e tocou para o meio. Livre, Paulinho teve a chance de finalizar na marca do pênalti, mas pegou embaixo da bola e isolou.

SPORT PRESSIONA, MAS...​Depois do seu primeiro grande lance de perigo no jogo, o Sport se animou e passou a tomar conta da partida. Pelos lados do campo, o time pernambucano criou algumas chances, principalmente com Francisco. Contudo, foi Cícero tentou um chute cruzado, mas viu a bola passar na boca do gol e sair pela linha de fundo.

Por sua vez, o Mirassol tentou administrar o tempo quando teve a posse da bola e usou Gabriel Tota para prender a bola no campo de ataque. Aos 47 minutos, em uma confusão entre Nassom e o goleiro Adriano, o atacante tirou dos dois e fechou o placar em 2 a 0.FICHA TÉCNICAMIRASSOL 2 X 0 SPORT​​​​​​​​Local: Estádio Municipal Manuel Francisco Ferreira, em São Paulo (SP)Data/Horário: 14 de janeiro de 2022 (sexta-feira), às 16hÁrbitro: Paulo Sergio dos Santos (SP)Assistentes: Diego Morelli de Oliveira (SP) e Augusto Faria Calabio (SP)Gols: Du Fernandes (39'/1°T) (1-0), Gabriel Tota (47'/2°T)Cartão vermelho: Leoni (Sport)

MIRASSOL: Vinícius; Pedro Rinaldi (Diogo, aos 22'/2°T), Guilherme, Octavio e Frank; Du Fernandes, Wellington (Mineiro, aos 37'/2°T), Gabriel Tota, Moreira (Matheus Souza, aos 11'/2°T) e Kauan (Fábio, aos 22'/2°T); Danilo (Wesley, aos 11'/2°T). Técnico: Mateus Naneti.

SPORT: Adriano; Diego (Cícero, aos 23'/1°T) (Marcelo, aos 38'/2°T), Matheus Baraka, Nassom e Caíque (Porto, aos 38'/2°T); Marcelo Ajul, Fábio (Leoni, aos 11'/2°T) e Charles Eduardo; Francisco, Paulinho e Welberty. Técnico: Sued Lima.