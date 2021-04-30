futebol

Mirassol bate a Ponte Preta e se aproxima da vaga

Fora de casa, o time comandado por Eduardo Baptista se aproveitou da fase da Macaca e saiu com a vitória...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 23:00

Crédito: Reprodução SporTV
No Moisés Lucarelli, o Mirassol se aproveitou da má fase da Ponte Preta e venceu por 2 a 1. O resultado deixou a equipe com 17 pontos e na liderança da chave D. A Macaca é a 3ª colocada da chave B.
Na próxima rodada, a Ponte Preta visita o Ituano e o Mirassol recebe a Araraquara.
Os primeiros 45 minutos tiveram muito equilíbrio dentro das quatro linhas. Bem postados, Ponte Preta e Mirassol não davam muito espaço ao adversário e apenas uma bola parada teve o poder de decidir. Boza aproveitou a indefinição de Ygor Vinhas e cabeceou dentro da rede, 1 a 0 Mirassol.
A principal chance da Macaca também veio na bola parada. A diferença é que, desta vez, Paulo Sérgio testou firme e a bola explodiu no travessão.
Se a Ponte sonhava com a reação na etapa final, ela ficou cabisbaixa aos 6 minutos. No pênalti marcado pela arbitragem, Pedro Lucas bateu firme e ampliou, 2 a 0.
Aos 29 minutos a Macaca deu um ar de esperança ao seu torcedor. Após cruzamento de Apodi, Moisés pegou de primeira e descontou. O empate poderia ter vindo na sequência, porém a cabeçada de Apodi parou na trave.

