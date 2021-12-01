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Mirando uma vaga na Libertadores, Fluminense conta com semana livre na reta final do Brasileiro

Fluminense vive sete dias de treino e repouso antes dos dois últimos jogos do Brasileiro; Neste domingo, Tricolor enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 06:00

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 06:00

Prestes a encerrar o ano, o Fluminense conta com um período de descanso e treinamento atípico para o elenco. Em sua segunda temporada com mais jogos, o Tricolor recebeu sete dias sem confrontos, episódio que só aconteceu duas vezes nesta temporada. Com desfalques importantes, o time pode focar na recuperação física do elenco para disputar com força máxima a vaga na Libertadores de 2022. Durante toda a campanha, o Flu teve mais de cinco dias sem jogar duas vezes, em decorrência do adiamento dos jogos contra o Cerro Porteño, pelas oitavas de final da Libertadores, e Santos, pela 23ª rodada do Brasileiro. Os hiatos renderam dez dias de preparação para os duelos contra o Palmeiras e Fortaleza, respectivamente. A 180 minutos da definição para a próxima temporada, o Tricolor pode investir na recuperação de alguns jogadores titulares que se encontram no departamento médico. Martinelli e Nino sofreram lesões musculares na coxa esquerda, enquanto John Kennedy sentiu um desconforto. Os três estão há duas rodadas sem entrar em campo.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroEmbora o período não seja tão longo quanto nas ocasiões anteriores, o Fluminense não precisará compensar o calendário, visto que o hiato se deve ao fim da competição. Assim, Marcão tem os ingredientes para priorizar a recuperação física do elenco, e iniciar a preparação mental para as duas rodadas que podem garantir o principal objetivo do clube.
Crédito: FluminensetemumasemanadepreparaçãoparaduelocontraoBahia(LucasMerçon/FluminenseFC

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