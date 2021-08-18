Miranda garante a preparação do Vasco para o jogo contra o Londrina: 'Sabemos o que iremos enfrentar'

A última imagem do Vasco é terrível. A derrota para o Remo, na última sexta-feira, com desempenho defensivo horroroso, exige aos jogadores uma resposta. E ela pode acontecer contra o Londrina, nesta quarta-feira. Para tanto, o zagueiro Miranda garante que o time está preparado.- A expectativa é a melhor possível. Dentro de casa, temos mostrado nossa força, e queremos continuar assim. Nesses últimos dias vimos muitos vídeos do adversário. O professor ainda não teve uma semana cheia para trabalhar conosco, então procura conversar sempre conosco, orientar - ressaltou, antes de garantir:
- Sabemos o que iremos enfrentar amanhã (esta quarta-feira), a forma que joga o time do Londrina. Estamos preparados para buscar um bom resultado e encerrar bem esse primeiro turno - afirmou Miranda à Vasco TV.
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O Vasco ainda tenta entrar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta edição, o máximo que conseguiu foi passar uma noite, após a vitória sobre o Vila Nova, semana passada.