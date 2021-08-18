Miranda garante a preparação do Vasco para o jogo contra o Londrina: 'Sabemos o que iremos enfrentar'

A última imagem do Vasco é terrível. A derrota para o Remo, na última sexta-feira, com desempenho defensivo horroroso, exige aos jogadores uma resposta. E ela pode acontecer contra o Londrina, nesta quarta-feira. Para tanto, o zagueiro Miranda garante que o time está preparado.- A expectativa é a melhor possível. Dentro de casa, temos mostrado nossa força, e queremos continuar assim. Nesses últimos dias vimos muitos vídeos do adversário. O professor ainda não teve uma semana cheia para trabalhar conosco, então procura conversar sempre conosco, orientar - ressaltou, antes de garantir: