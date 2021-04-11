Miranda destaca trabalho de Cabo no Vasco: 'Nos deu confiança e está tirando o potencial de cada jogador'

Crédito: Miranda disse estar à disposição de Marcelo Cabo para ajudar o Vasco seja qual for a posição (Rafael Ribeiro/Vasco

Nos últimos anos, o Vasco conquistou diversos títulos importantes em sua base e tem utilizado jovens jogadores em seu elenco principal. Um dele é o zagueiro Miranda, que conseguiu se firmar no grupo e participou de 27 jogos com a camisa do Gigante da Colina na temporada 2020. Em entrevista ao LANCE!, o defensor, de 21 anos, falou sobre o crescimento carreira e o que o trabalho do técnico Marcelo Cabo acrescentou ao atual elenco.

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- O professor Marcelo Cabo trouxe o jogo posicional, estamos com um padrão de jogo, nos deu confiança e está tirando o potencial de cada jogador. Estamos evoluindo nesse início de temporada e vamos evoluir muito mais longo da temporada - elogiou o camisa 35 do Vasco.

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Nascido em Duque de Caxias, Mirando defende as cores do Vasco desde quando tinha 10 anos, ainda no futsal. Na base, ele chegou a atuar como meia, mas foi recuado para a zaga por ideia devido a sua boa impulsão. uma ideia que surgiu após diálogo com Sérgio de Oliveira, treinador do sub-15, e o coordenador Ricardo Lopes, na época.

Como zagueiro, o jogador foi um dos destaques da campanha do Gigante da Colina na Copa São Paulo de futebol Júnior em 2019. Na tradicional competição, o clube carioca foi vice-campeão ao ser derrotado pelo São Paulo na final, sob o comando do técnico Marcos Valadares. Daquela equipe, outros jogadores tiveram chance entre os profissionais como Bruno Gomes, Caio Lopes, Cayo Tenório e Tiago Reis.

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Parte da torcida vascaína entende que Miranda tem qualidade para atuar na lateral ou volante, em virtude de sua estatura (1,82) e qualidade para sair jogando com a bola no pé. O atleta respondeu dizendo que recebe mensagens sobre isso e que está sempre disposto a ajudar a equipe.Miranda foi um dos destaques da base do Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco)- Recebo um monte de mensagem sobre isso, já joguei em diversas posições e me adapto rápido. Não vejo problema nisso, estou sempre a disposto a melhorar e ajudar a equipe onde o professor achar melhor, mas como zagueiro foi a posição em que eu mais me destaquei - revelou o defensor, que participou de 4 partidas nesta temporada.

Ao relembrar a última temporada, Miranda ressaltou que evoluiu em diversos aspectos apesar do rebaixamento do clube carioca. Foram 27 partidas, tendo muitas chances de mostrar o seu futebol. No entanto, atualmente, sob o comando de Marcelo Cabo, o zagueiro tem sido opção como reserva. Além dele, o técnico conta com Ernando, Leandro Castan, Ricardo Graça e Ulisses para a posição

- Foi o ano que eu mais joguei pelo Vasco, evolui em diversas aspectos, tanto mentalmente quanto dentro de campo. Ganhei mais massa muscular, tenho mais confiança pra realizar mais jogadas, minhas disputa melhoraram e tenho tudo pra evoluir mais - analisou o zagueiro, e em seguida completou.