Miranda brinca com jogadores do Flamengo antes de duelo no Maracanã: 'Não quiseram me trazer'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Um áudio vazado no vídeo de bastidores da goleada do Flamengo sobre o São Paulo, no último domingo, chamou a atenção dos espectadores da "FlaTV" e tem ecoado nas redes sociais. Nele, dá para ouvir Miranda, zagueiro e capitão tricolor, brincar com alguns jogadores do clube carioca ao dizer que o Rubro-Negro não quis contratá-lo.

- Vocês não quiseram me trazer, estamos jogando contra agora - falou Miranda, que abraçou Gabigol, Filipe Luís, Diego Ribas e Diego Alves, atletas que foram seus parceiros em fases de sua carreira, como na Inter de Milão, Atlético de Madrid e Seleção Brasileira, no túnel que dá acesso ao campo do Maracanã, antes de a bola rolar para Flamengo 5x1 São Paulo.

Assista ao momento da fala de Miranda a partir de 8'24'':+ Fla cola no G-4: veja a tabela completa do Campeonato Brasileiro