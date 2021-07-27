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Miranda brinca com jogadores do Flamengo antes de duelo no Maracanã: 'Não quiseram me trazer'

Zagueiro e capitão do São Paulo teve a sua fala a amigos que atuam no Rubro-Negro vazada em vídeo de bastidores na 'FlaTV'...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 13:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jul 2021 às 13:07
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Um áudio vazado no vídeo de bastidores da goleada do Flamengo sobre o São Paulo, no último domingo, chamou a atenção dos espectadores da "FlaTV" e tem ecoado nas redes sociais. Nele, dá para ouvir Miranda, zagueiro e capitão tricolor, brincar com alguns jogadores do clube carioca ao dizer que o Rubro-Negro não quis contratá-lo.
- Vocês não quiseram me trazer, estamos jogando contra agora - falou Miranda, que abraçou Gabigol, Filipe Luís, Diego Ribas e Diego Alves, atletas que foram seus parceiros em fases de sua carreira, como na Inter de Milão, Atlético de Madrid e Seleção Brasileira, no túnel que dá acesso ao campo do Maracanã, antes de a bola rolar para Flamengo 5x1 São Paulo.
Assista ao momento da fala de Miranda a partir de 8'24'':+ Fla cola no G-4: veja a tabela completa do Campeonato Brasileiro
Com 21 pontos após bater o São Paulo, o Flamengo se manteve na sexta posição do Brasileiro. Vale lembrar que o Rubro-Negro tem dois jogos a menos em relação à maioria dos concorrentes. A equipe volta a campo nesta quinta, às 20h, para receber o ABC no Maracanã, pelas oitavas da Copa do Brasil.

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