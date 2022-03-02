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Mingueza, Lenglet e Umtiti devem deixar o Barcelona ao final da temporada, diz jornal

Defensores estão sem espaço desde a chegada do técnico Xavi, que deve ganhar dois reforços para o setor a partir do meio do ano. Piqué, Araújo e Eric García seguem na equipe...
LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2022 às 16:34

Publicado em 02 de Março de 2022 às 16:34

Fazendo uma campanha de recuperação desde a chegada do técnico Xavi Hernández, o Barcelona já parece pensar na montagem do elenco para a próxima temporada. E de acordo com informações da imprensa catalã, ao menos três nomes devem deixar o Camp Nou.Segundo o jornal "Mundo Deportivo", os zagueiros Óscar Mingueza, Clément Lenglet e Samuel Umtiti não fazem parte dos planos do treinador blaugrana, e são os primeiros nomes da barca. Por outro lado, Gerard Piqué, Ronald Araújo e Eric García têm permanência garantida.
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Mingueza, Lenglet e Umtiti atualmente são reservas no Barcelona e não gozam de tanto prestígio com Xavi. O primeiro, que além de zagueiro também pode atuar na lateral direita, foi quem mais atuou nesta temporada, com 21 partidas. Lenglet fez 16 jogos, enquanto Umtiti só tem um jogo. Ele está lesionado.
Cria de La Masia, a categoria de base do Barcelona, Mingueza tem contrato com o Barcelona até junho de 2023. Já a situação dos compatriotas franceses é um pouco mais delicada. Ambos têm vínculo até junho de 2026. Lenglet renovou pela última vez em 2020, enquanto Umtiti estendeu seu acordo em janeiro deste ano.
As saídas dos três atletas se deve às possíveis chegadas de dois defensores que atualmente estão no Chelsea: César Azpilicueta e Andreas Christensen. Os dois jogadores terminam contrato com os Blues nesta temporada e podem chegar sem custos ao time catalão.
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Segundo o "Mundo Deportivo", o técnico Xavi Hernández deseja trabalhar com apenas cinco defensores, sendo os dois que podem chegar, além de Piqué, Araújo e Eric García. Deste modo, as saídas de Mingueza, Lenglet e Umtiti se fazem necessárias.
Crédito: Mingueza,LengleteUmtiti,ostrêsjogadoresdafoto,nãoestãocomespaçonoBarcelona(Foto:LLUISGENE/AFP

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