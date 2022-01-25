Mineiro 2022: quem vai impedir o tricampeonato do Atlético-MG?

A temporada 2022 do futebol mineiro vai começar. O primeiro jogo será entre Caldense e América-MG, que abrem o Campeonato Mineiro nesta terça-feira, 25 de janeiro, às 21h, no Estádio Ronaldo Junqueira, o Ronaldão. Mas, a grande meta de 11 clubes é evitar o tricampeonato do Atlético-MG. O Galo, atual Campeão Brasileiro, da Copa do Brasil e Bi Mineiro, é o time a ser batido. Os rivais da capital, Cruzeiro e América-MG, são as forças que podem evitar o feito alvinegro, mas as surpresas do interior pode surgir. Dois destaques em especial podem chamar a atenção: O Villa Nova, que voltou à elite como campeão do Módulo II e o Athletic, que virou SAF e se reforçou bem para a competição. Elencos mudados no trio da capital Atlético-MG: O Mineiro 2022 terá novidades para as torcidas. No Galo, tem treinador novo, Antonio Mohamed, o Turco, Ademir, Diego Godin, jogador de três Copas do Mundo e o atacante Fábio Gomes. Houve perdas, como a saída de Diego Costa, Hyoran, Junior Alonso e Nathan. Mas nada que abale o favoritismo atleticano. América-MG: após a temporada 2021 histórica, com direito a vaga na Libertadores, o Coelho reformulou o elenco trazendo 11 atletas. Entre os destaques, Wellington Paulista, Cáceres, Maidana, Everaldo e Conti. As ambições americanas são grandes, pois quer fazer bom papel na competição continental e ainda encerrar um jejum de quase seis anos sem ganhar o Mineiro. Cruzeiro: a Raposa é uma incógnita. Foi comprada por Ronaldo, que adquiriu a SAF do clube no fim do ano passado, trazendo esperança de dias melhores ao torcedor. Porém, terá de lidar com a ausência de Fábio em sua meta depois de 17 anos. Ele não se acertou com o clube e foi para o Fluminense. Destaques do interior: O Villa Nova tem Leandro Salino, rodado no mundo da bola, com direito a jogos na Champions. Campeão do Módulo II, manteve a parceria de sucesso com o Coimbra e quer uma boa campanha no Estadual. O Atheltic, primeiro clube do interior que virou SAF, teve o atacante Danilinho, ex-Galo, que logo deixou o clube. Outra boa contratação foi do zagueiro Victor Sallinas, que teve passagens por Juventude, Avaí e outras equipes. Outra possível boa surpresa pode ser o Tombense, que vem fazendo boas campanhas nos últimos anos, sendo vice-campeão estadual em 2020, perdendo a final para o Atlético-MG. Ja Democrata-GV, que voltou à elite, Patrocinense, Caldense, Uberlândia, URT e Pouso Alegre devem ser os clubes que ficarão entre o meio da tabela e zona do rebaixamento na competição.