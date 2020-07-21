Mineiro 2020: locais dos jogos e horários são confirmados pela FMF

A volta do Campeonato Mineiro, programada para domingo, 26 de julho, já tem todos os horários e locais confirmados pela Federação Mineira de Futebol(FMF). A entidade divulgou os detalhes da 10ª rodada da fase de classificação da competição, paralisada desde 15 de março por conta da pandemia da Covid-19. E, a rodada de retorno terá jogo disputado pela manhã em BH e até dois jogos seguidos no Independência. O jogo Cruzeiro x URT, que seria às 19h, no Mineirão, passou para as 11h (de Brasília). O clássico América-MG e Atlético-MG será às 16h, no Horto. O segundo duelo do dia no estádio, entre Coimbra e Tombense, será em um horário atípico: 21h30. Originalmente, o jogo seria às 17h. A partida Tupynambás e Caldense será em Pouso Alegre, às 16h, pois o time de Juiz de Fora não conseguiu liberação para atuar no seu campo, o Mário Helênio. Os outros jogos tiveram seus locais e horários mantidos conforme a tabela original do Estadual. Completam a rodada: Uberlândia x Villa Nova, às 10h, no Parque do Sabiá, na cidade do Triângulo; e Patrocinense x Boa Esporte, às 16h, no Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio. Nesta penúltima rodada da primeira fase, algumas situações poderão ser decididas, como os outros classificados às semifinais e ainda os times rebaixados para segunda divisão. Até o momento, somente o América-MG se garantiu na fase mata-mata. Atlético-MG, em terceiro na tabela, precisa de mais três pontos para se garantir. O Cruzeiro, quinto, tem de vencer seus dois últimos jogos para seguir no campeonato. Na “zona da degola”, Villa Nova e Tupynambás tentam escapar. Coimbra e Boa Esporte também correm risco de queda. O Mineiro 2020 terá seu encerramento em agosto, quando haverá a decisão do título, ainda sem data confirmada.