Mineirão 'pede' uma folga de jogos para recuperar o estado do gramado

O Cruzeiro teve de fazer uma mudança de local do seu jogo com o Vitória-BA, nesta quarta-feira, 11 de agosto, às 19h, pela 17ª rodada da Série B. O time azul iria enfrentar a equipe baiana no Mineirão, mas terá de jogar no Independência. A administração do Gigante da Pampulha solicitou uma “folga” ao gramado para recuperar as boas condições do campo, muito castigada pelo excesso de jogos da Raposa e do Galo, pela Série A. O Cruzeiro “colaborou” com o Mineirão, pois irá jogar no Horto contra o Sampaio Corrêa, já que Atlético-MG e Palmeiras estava marcado para o Mineirão no sábado, 14 de agosto. A folga deixará o campo do Mineirão com alguns dias de descanso para a recuperação do gramado. Se o duelo entre mineiros e baianos pela Série B mudou de lugar, a partida de volta das quartas de final da Libertadores, entre Atlético-MG e River Plate, no dia 18 de agosto, está confirmada para o local. O estádio teve 10 jogos somente no mês de julho, recebendo os confrontos do Atlético-MG, seis duelos, e quatro partidas do Cruzeiro, deixando o campo ainda mais prejudicado. O Mineirão não teve “férias” entre as temporadas 2020 e 2021, pois o calendário emendou. Assim, o gramado ficou com excesso de partidas.