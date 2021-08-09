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Mineirão 'pede' uma folga de jogos para recuperar o estado do gramado

O excesso de jogos no estádio exigiu que a administração do Gigante da Pampulha tomasse providências para deixar o campo de jogo em boas condições...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2021 às 19:47

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 19:47

Crédito: Divulgação/Twitter do Mineirão
O Cruzeiro teve de fazer uma mudança de local do seu jogo com o Vitória-BA, nesta quarta-feira, 11 de agosto, às 19h, pela 17ª rodada da Série B. O time azul iria enfrentar a equipe baiana no Mineirão, mas terá de jogar no Independência. A administração do Gigante da Pampulha solicitou uma “folga” ao gramado para recuperar as boas condições do campo, muito castigada pelo excesso de jogos da Raposa e do Galo, pela Série A. O Cruzeiro “colaborou” com o Mineirão, pois irá jogar no Horto contra o Sampaio Corrêa, já que Atlético-MG e Palmeiras estava marcado para o Mineirão no sábado, 14 de agosto. A folga deixará o campo do Mineirão com alguns dias de descanso para a recuperação do gramado. Se o duelo entre mineiros e baianos pela Série B mudou de lugar, a partida de volta das quartas de final da Libertadores, entre Atlético-MG e River Plate, no dia 18 de agosto, está confirmada para o local. O estádio teve 10 jogos somente no mês de julho, recebendo os confrontos do Atlético-MG, seis duelos, e quatro partidas do Cruzeiro, deixando o campo ainda mais prejudicado. O Mineirão não teve “férias” entre as temporadas 2020 e 2021, pois o calendário emendou. Assim, o gramado ficou com excesso de partidas.

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