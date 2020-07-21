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Mineirão cria campanha "Gigante do Turismo" e incentiva doações a profissionais do setor

Projeto destina parte da verba de ingressos das atrações do estádio para doações a profissionais que estão com atividades paralisadas...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 19:38

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 19:38

Crédito: O Mineirão, mesmo sem jogos, tem feito ações que mantém o estádio em evidência sempre apoiando as causas positivas durante a pandemia da Covid-19-(Divulgação/Mineirão
Marco histórico e turístico de Belo Horizonte, o Mineirão inova, ao apoiar os profissionais do turismo do Estado de Minas Gerais que estão com as atividades paralisadas por causa da pandemia do novo coronavírus. A novidade é a campanha “Gigante do Turismo”, projeto especial que promove atrações como tirolesa, tour pelo estádio, visita ao museu e batida de pênaltis, com parte do valor dos ingressos vendidos destinados aos trabalhadores do turismo e seus familiares. Segundo o Ministério do Turismo, o setor emprega 6,9 milhões de pessoas, o equivalente de 7,5% do total de postos de trabalho gerados no país. Em Minas Gerais, estima-se que 380 mil pessoas tenham sua renda ligada ao setor, incluindo comerciantes, agentes de turismo, guias, profissionais do transporte, hospedagem, alimentação e entretenimento, além dos informais. E, por trazer tanta movimentação, o setor foi o primeiro a parar e a causar grande impacto financeiro nos trabalhadores. Diante dessa dura realidade, o Mineirão, que já tem o Meu Mineirão - plataforma que oferece experiências dentro do estádio -, decidiu converter, junto com o Museu Brasileiro do Futebol, 25% da renda arrecadada com as atrações doações para os profissionais que se cadastrarem pelo link. O projeto conta com diversas atividades que atendem ao gosto de todos os públicos, por exemplo: tour completo para conhecer os bastidores do estádio, com acesso a vistas privilegiadas; tirolesa, para quem curte se aventurar nas altas aventuras; e, como principal atração, a batida de pênaltis . Os chutes proporcionam uma experiência real, como um jogador profissional em uma grande partida decisiva, em um local que contou com grandes vitórias e títulos de campeões. Dessa forma, além de aproveitar as atividades até seis meses após a flexibilização da prefeitura, que permite atividades no Estádio, o visitante também contribui com os profissionais do turismo que ainda não podem trabalhar. Para Ludmila Ximenes, Relações Institucionais do Mineirão, a pandemia trouxe dificuldades desafiadoras. -Temos diariamente buscado formas de contribuir na batalha contra os efeitos do novo coronavírus, que trouxe grandes impactos econômicos e estruturais. Sabemos da nossa responsabilidade e buscamos a todo tempo unir nossos esforços para que as ações e atividades do estádio possam apoiar e contribuir com tantas pessoas diretamente impactadas neste momento. Acreditamos que a união vai nos ajudar a passar por este difícil momento e minimizar os efeitos dele- explicou Ludmila. A compra de ingressos do Gigante do Turismo deve ser realizada no site oficial do Meu Mineirão, com preços a partir de R$ 10, conforme a atração escolhida. As atividades são promovidas mediante agendamento e devem seguir regras para garantir a proteção de todos os envolvidos.

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