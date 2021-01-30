Militão é expulso no início, Real Madrid perde de virada para o Levante e se complica no Espanhol

Crédito: Levante, fora de casa. surpreendeu o Real Madrid (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP

Se a situação do Real Madrid na La Liga já era difícil, ficou ainda mais neste sábado. Em casa, no estádio Alfredo Di Stéfano, os Merengues jogaram grande parte do jogo com um jogador a menos e perderam de virada para o Levante por 2 a 1. Asensio abriu o placar, e Morales e Roger Martí garantiram a vitória do time visitante.

+ Sergio Ramos perto de definir futuro, gigante inglês pode ser o destino de Mbappé… O Dia do MercadoCOMO FICA A TABELACom a derrota, o Real Madrid fica estacionado na vice-liderança, com 40 pontos - sete a menos que o líder Atlético, que tem dois jogos a menos. Os Merengues ainda podem cair para a terceira posição se o Barça vencer o Bilbao, neste domingo. O Levante, por sua vez, subiu três posições na tabela e está em nono, com 26 pontos.

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INÍCIO TUMULTUADOPressionado pela vitória para encostar na liderança, o Real Madrid tomou um banho de água fria logo aos oito minutos de jogo. León entrava na cara do gol e foi derrubado por Éder Militão. No primeiro momento, o árbitro deu cartão amarelo para o brasileiro, mas, após revisão no VAR, mudou para vermelho. Mesmo com um a menos, os mandantes abriram o placar na sequência, aos 11', em contra-ataque finalizado por Asensio.

GOLAÇO E JOGO ABERTOApós sair atrás do marcador, o Levante aproveitou a superioridade numérica e passou a pressionar os Merengues. A equipe, no entanto, encontrou dificuldades em criar grandes chances e só chegou ao empate aos 30 minutos, com direito a um golaço. Miramón cruzou da direita, e Morales acertou um lindo chute cruzado, de bate-pronto, no canto esquerdo de Courtois.

COURTOIS SALVA O REAL (E VINI JR)Na etapa final, Vini Jr. foi a aposta para dar velocidade ao ataque do Real Madrid. No entanto, com apenas dois minutos em campo, o jovem brasileiro cometeu pênalti em Enis Bardhi, marcado com a ajuda do VAR. Na cobrança, Roger Martí bateu firme, mas parou na boa defesa de Courtois.

DE VILÃO A HERÓIPouco tempo depois de desperdiçar o pênalti, Martí se redimiu e colocou o Levante na frente do placar. Após escanteio curto, Bardhi tabelou pela direita e rolou na área para o atacante espanhol, que dominou sem marcação e finalizou no canto direito de Courtois.