Militão comenta sobre futuro no Real Madrid: 'Espero entrar para a história do clube'

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP

A vitória do Real Madrid por 1x0 diante do Athletic Bilbao deixou o time de Zinédine Zidane em situação confortável na reta final da La Liga. Com 7 pontos de vantagem para o rival Barcelona, a partida serviu para confirmar o que o treinador falou no último sábado: "Militão é um jogador para o presente e o futuro do Real Madrid”.

Titular na vitória deste domingo, o zagueiro brasileiro teve grande atuação e mostrou que está pronto para a sequência da temporada, e a importante partida diante do Manchester City pela volta das oitavas de finais da Champions League.

- Creio que fiz uma partida segura, meus companheiros me apoiaram muito. Eles sempre contam comigo, mas é claro que a cada dia que passa você precisa estar demostrando que você está no Real Madrid, e hoje graças a Deus com o trabalho de toda equipe eu pude ajudar e fazer uma partida segura passando confiança para os meus companheiros, creio que é daí para melhor - destacou Militão.

Além disso, o zagueiro do Real Madrid também comentou sobre os elogios feitos pelo técnico francês Zinédine Zidane e pela confiança depositada em seu futebol.

- Fico muito feliz de estar recebendo elogios do Zidane, pela paciência que tem comigo, pela confiança. Sobre o meu futuro: espero ficar por muitos anos aqui no Real Madrid, espero fazer uma boa carreira com muitos títulos e entrar para a história do clube - afirmou Militão.

Seguro na defesa, com velocidade e boas saídas, Éder Militão não sentiu qualquer dificuldade para apresentar o seu bom futebol. A grande atuação diante do Bilbao rendeu elogios do Jornal Marca, afirmando que os torcedores merengues estariam em boas mãos no jogo decisivo com o City.

- Criticado em muitas ocasiões, apesar do pouco que havia jogado, após o duelo de San Mamés, é justo reconhecer a grande partida de Militão. O brasileiro transmitiu segurança e confiança a seus companheiros de equipe e fez uma exibição de força e velocidade. Com isso, Militão pode viajar um pouco mais relaxado para Manchester - disse a edição online do Marca.