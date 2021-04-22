Militão acumula boas atuações e se firma com Zidane no Real Madrid

Crédito: Antônio Villalba

A boa vitória do Real Madrid por 3x0, fora de casa, diante do Cádiz pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol não apenas colocou o time de Zidane na liderança provisória de La Liga com 70 pontos, mas também marcou uma importante sequência de seis partidas consecutivas do zagueiro brasileiro, Eder Militão como titular da equipe.

Veja a tabela do EspanholMilitão que vem crescendo a cada jogo, caiu nas graças do torcedor e hoje vê seu nome sendo defendido pelos fãs da equipe merengue. Eder aproveitou a oportunidade após a lesão do capitão Sergio Ramos e o caso de Covid-19 do francês Raphael Varane. Desde então, vem somando bons números em campo, arrancando elogios da imprensa espanhola, que no passado recente era critico feroz do jogador.

No começo da temporada o jogador viu seu nome envolvido numa possível saída do clube. Bayern de Munique, Liverpool e Tottenham chegaram a fazer consulta pelo atleta, mas para Florentino Perez, o zagueiro brasileiro é inegociável, pelo fato de representar o "futuro do clube", como o próprio mandatário já admitiu em algumas entrevistas.

Eder foi contratado em 2019 e ainda detém o título de zagueiro mais caro da história do clube. Com o interesses de gigantes do futebol no começo da temporada e o crescimento dentro de campo com partida irretocaveis no mata-mata da Champions League e na reta final do Campeonato Espanhol, o jogador mostra que está pronto para se firmar entre os titulares de Zidane.

Mesmo com a volta de Varane, que se vê envolvido em polêmica com o presidente Florentino Perez, sobre uma possível saída do clube, Militão seguiu entre os titulares, e no compromisso desta quarta-feira, diante do Cádiz, foi mais uma vez apontado como o melhor jogador do sistema defensivo. Com cerca de 90% de acerto nos passes. Outro ponto destacado na atuação do zagueiro foi a sua precisão na bola aérea. Indiscutivelmente esse é seu ponto forte, e mais uma vez Militão ganhou todas as disputadas.