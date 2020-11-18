Milhões em jogo: eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil pode impactar finanças do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Vindo de uma sequência negativa, com uma extensa lista de desfalques e em desvantagem no placar, o Flamengo tem uma difícil missão pela frente nesta quarta-feira. Após perder o jogo de ida para o São Paulo por 2 a 1, o Rubro-Negro precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às semifinais da Copa do Brasil. Uma vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Além de todo esse cenário delicado, um outro componente extra-campo aumenta o grau de importância da partida: uma queda nas quartas de final do torneio pode causar o prejuízo de R$ 29 milhões aos cofres do clube e, inclusive, impactar o planejamento para a próxima temporada.A conta é simples. No orçamento de 2020, publicado ainda no ano passado, a diretoria rubro-negra projetou receber R$ 34,9 milhões em premiação da Copa do Brasil, o que significa chegar pelo menos até a decisão do torneio. Se for eliminado para o São Paulo, o Flamengo deixará de receber R$ 7 milhões da cota dos semifinalistas e R$ 22 milhões destinados ao vice-campeão.

Sem esse montante, o clube precisaria compensar em outras competições e, mesmo assim, a tarefa também não seria nada simples. No Campeonato Brasileiro, a projeção atual da diretoria é terminar como vice-campeão. Já na Libertadores, a meta prevista é alcançar pelo menos as semifinais. Dessa forma, para diminuir o prejuízo, o clube precisaria igualar ou chegar perto do feito histórico de 2019, quando conquistou os dois torneios.

VENDA DE ATLETAS PODE SER A SOLUÇÃO

Com o impacto causado pela pandemia do coronavírus, o Flamengo deixou de receber um grande valor de receita, principalmente de bilheteria e sócio-torcedor. Mesmo assim, apoiada na ideia que iria chegar longe em todas as frentes, a diretoria rubro-negra optou por não realizar nenhuma venda de atleta, como outros clubes fizeram.

No entanto, caso esse excelente desempenho em campo não se concretize, a situação será bem diferente na próxima temporada e a venda de alguns jogadores será inevitável para fazer caixa.

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Com todo essa pressão nas costas, o Flamengo enfrenta o São Paulo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi. A partida é válida pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil e você pode acompanhar tudo sobre o confronto no Tempo Real do LANCE!.