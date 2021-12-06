Milan x Liverpool: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

Após conquistar sua primeira vitória na Champions League apenas na 5ª rodada, o Milan recebe o Liverpool sonhando em avançar às oitavas de final nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília). A equipe italiana soma um ponto a menos do que o Porto, enquanto os Reds já estão classificados e com a liderança do Grupo B garantida.EM BUSCA DO ALGO A MAIS- O Milan deve ser forte, pois o nível é muito alto. O Liverpool está entre os possíveis vencedores da Champions. Quanto mais formos imprevisíveis e capazes de atacar os espaços, mais perigosos seremos. Estamos convencidos de que somos bons e queremos nos comparar com os melhores. Quero sacrifício, atenção, determinação e clareza tática e técnica - disse Stefano Pioli, técnico do Milan.
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NA IDALiverpool e Milan se enfrentaram na 1ª rodada, em Anfield, em uma partida marcada por emoções. Os Reds saíram na frente com gol contra de Tomori, mas os italianos viraram ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Salah e Henderson decretaram a vitória dos ingleses por 3 a 2.
FICHA TÉCNICA:Milan x Liverpool
Data e horário: 7/12/2021, às 17h (de Brasília)Local: San Siro, em Milão (ITA)Onde assistir: HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli e Hernández; Kessie e Tonali; Saelemaekers, Diaz e Leão; Ibrahimovic
Desfalques: Olivier Giroud, Samu Castillejo, Pietro Pellegri, Davide Calabria, Simon Kjaer e Ante Rebic (machucados)
LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)Alisson; Williams, Konate, Van Dijk e Tsimikas; Morton, Henderson e Oxlade-Chamberlain; Salah, Origi e Minamino
Desfalques: Roberto Firmino, Curtis Jones e Harvey Elliott (machucados). James Milner (suspenso)