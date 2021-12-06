Milan x Liverpool: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

Após conquistar sua primeira vitória na Champions League apenas na 5ª rodada, o Milan recebe o Liverpool sonhando em avançar às oitavas de final nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília). A equipe italiana soma um ponto a menos do que o Porto, enquanto os Reds já estão classificados e com a liderança do Grupo B garantida.EM BUSCA DO ALGO A MAIS- O Milan deve ser forte, pois o nível é muito alto. O Liverpool está entre os possíveis vencedores da Champions. Quanto mais formos imprevisíveis e capazes de atacar os espaços, mais perigosos seremos. Estamos convencidos de que somos bons e queremos nos comparar com os melhores. Quero sacrifício, atenção, determinação e clareza tática e técnica - disse Stefano Pioli, técnico do Milan.