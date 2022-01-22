Milan x Juventus: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

A bola vai rolar para mais uma partida da 22ª rodada do Campeonato Italiano e desta vez com jogo grande entre dois dos maiores clubes do País da Bota. Neste domingo, Milan e Juventus se enfrentam no Estádio San Siro, com ambos brigando na parte de cima da tabela. O jogo acontece às 16h45 (de Brasília).MILANSonhando em conquistar o título nacional novamente depois de mais de uma década, o clube rubro-negro precisa vencer para não deixar a rival Inter de Milão ficar em vantagem confortável na tabela. Na última partida, o Milan perdeu em casa para o Spezia por 2 a 1.
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JUVENTUSDepois de perder a hegemonia no País da Bota, a Velha Senhora agora luta para conseguir uma vaga na próxima edição da Champions League. Em caso de vitória, o time de Massimiliano Allegria entrará no G-4. Na última partida, a equipe de Turim bateu a Udinese por 2 a 0.
+ Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na EuropaFICHA TÉCNICA
Milan x JuventusLega Serie A - Campeonato Italiano23ª RodadaData e horário: 23/01/2022, às 16h45 (de Brasília)Local: Estádio San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Marco Di BelloAssistentes: Alessandro Costanzo e Matteo PasseriTransmissão: ESPN 4 e Star+
PROVÁVEIS TIMES
MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Maignan; Florenzi (Calabria), Kalulu, Romagnoli e Theo Hernández; Tonali, Bakayoko (Krunic); Saelemaekers, Brahim Díaz e Rafael Leão; Ibrahimovic.
Desfalques: Pellegri e Tomori (lesionados); Ballo-Touré e Kessié (convocados para a seleção).
JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini e De Sciglio (Pellegrini); Locatelli, Bentancur, McKennie, Dybala e Cuadrado; Morata.
Desfalques: Bonucci (lesionado).