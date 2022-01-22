Milan x Juventus: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

A bola vai rolar para mais uma partida da 22ª rodada do Campeonato Italiano e desta vez com jogo grande entre dois dos maiores clubes do País da Bota. Neste domingo, Milan e Juventus se enfrentam no Estádio San Siro, com ambos brigando na parte de cima da tabela. O jogo acontece às 16h45 (de Brasília).MILANSonhando em conquistar o título nacional novamente depois de mais de uma década, o clube rubro-negro precisa vencer para não deixar a rival Inter de Milão ficar em vantagem confortável na tabela. Na última partida, o Milan perdeu em casa para o Spezia por 2 a 1.