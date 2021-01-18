futebol

Milan tem interesse em Firpo, lateral esquerdo do Barcelona

Jornalista italiano garante que time italiano coloca jogador do Barça na mira para a janela de transferências de janeiro...
LanceNet

Publicado em 

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 16:22

Crédito: Reprodução
Segundo o jornalista italiano Antonio Vitiello, colaborador de portais como Tuttomercado e Corriere dello Sport, o Milan está atrás da contratação do lateral esquerdo Junior Firpo, do Barcelona. Segundo Vitiello, os dois gigantes europeus conversam para acertar a transferência do jogador.
O Milan vai manter a liderança do Italiano? Veja a tabelaO Milan está na busca por um lateral esquerdo, visto que seu titular, Theo Hernández, está sobrecarregado na função, e o clube costuma usar o lateral direito, Diogo Dalot, improvisado pela esquerda em algumas ocasiões. A contratação de Firpo serviria também para o clube ter um refúgio em uma possível saída de Hernández, alvo de muitas equipes européias.
Junior Firpo chegou ao Barcelona em 2019, e está em sua segunda temporada no clube espanhol. Aos 24 anos, atuou 33 ocasiões, marcando em apenas uma ocasião. O lateral esquerdo costuma ser membro do banco de reservas, visto que Jordi Alba comanda a posição há anos no Barça.
Líder do Campeonato Italiano, o Milan enfrenta nesta segunda-feira o Cagliari fora de casa, às 16:45h (de Brasília), em partida válida pela 18ª rodada da Serie A Italiana. Quem jogará pela lateral esquerda não será Theo Hernández, lesionado para a partida, mas sim Diogo Dalot.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona milan
Recomendado para você

Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa
Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres

