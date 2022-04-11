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futebol

Milan se aproxima da contratação do atacante Divock Origi, do Liverpool

Centroavante belga tem contrato com os Reds somente até o fim da atual temporada, em junho, e chegará sem custos à equipe rubro-negra. Vínculo será de três anos...
LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2022 às 19:29

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 19:29

Já pensando na próxima temporada, o Milan está próximo de fechar a contratação do atacante Divock Origi, atualmente no Liverpool. Com contrato somente até o fim de julho, o jogador de 26 anos chegará sem custos à equipe rubro-negra, que apenas pagará os salários do belga.A informação é da emissora "Mediaset", que garante que o atleta irá receber vencimentos na casa de 3,5 milhões de euros anuais (R$ 17,8 milhões na cotação atual). O contrato será de três temporadas, com a opção de renovação por mais um ano.
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Origi foi contratado pelo Liverpool em 2014, mas chegou aos Reds somente no ano seguinte após ter ficado emprestado ao Lille, seu time anterior. Ao todo, o atacante entrou em campo 171 vezes, com 40 gols marcados e 17 assistências distribuídas. Entre 2017 e 2018, foi emprestado ao Wolfsburg.
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Na atual temporada, o camisa 27 marcou cinco gols e deu três assistências em 14 partidas. Um destes gols do belga foi justamente contra o Milan, em partida pela Champions League, em dezembro, no San Siro.
Crédito: OrigifoicontratadopeloLiverpoolpor12milhõesdeeuros,em2014(Foto:JUSTINTALLIS/AFP

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