Milan faz oferta e está próximo de contratar Giroud, do Chelsea

Crédito: Giroud quer ir para o time de Milão (Divulgação/Twitter da Federação Francesa de Futebol

O destino de Giroud está próximo de ser selado. Na tarde desta quinta-feira, o Milan ofereceu ao Chelsea um valor em torno dos 2 milhões de euros (quase R$ 12,5 milhões) pelo centroavante. Os termos pessoais já estão acertados até junho de 2023, e o negócio, agora, está muito perto de ser concluído. As informações são do jornalista Fabrizio Romano, do The Guardian.

> Nasser Al-Khelaïfi completa dez anos no comando do PSG! Veja curiosidadesGiroud perdeu espaço no Chelsea na última temporada após as chegadas de Havertz e Werner, e tem poucas chances com Thomas Tuchel. Para a posição, o Milan conta com Ibrahimovic, que faz 40 anos em outubro e ainda se recupera de lesão. O contrato do croata Mandzukic, que era outra opção para a posição, não teve o contrato renovado com o clube italiano.

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Caso a negociação com Giroud não avançe, o Milan estuda a compra do atacante Luka Jovic, do Real Madrid. Para isso, o Milan teria que desembolsar um valor mínimo de 60 milhões de euros (R$ 265 milhões). O atacante de 23 anos esteve emprestado ao Eintracht Frankfurt na última temporada.