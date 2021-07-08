Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Milan faz oferta e está próximo de contratar Giroud, do Chelsea

Os termos pessoais já acertados até junho de 2023, e o negócio, agora, está muito perto de ser concluído...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 15:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2021 às 15:32
Crédito: Giroud quer ir para o time de Milão (Divulgação/Twitter da Federação Francesa de Futebol
O destino de Giroud está próximo de ser selado. Na tarde desta quinta-feira, o Milan ofereceu ao Chelsea um valor em torno dos 2 milhões de euros (quase R$ 12,5 milhões) pelo centroavante. Os termos pessoais já estão acertados até junho de 2023, e o negócio, agora, está muito perto de ser concluído. As informações são do jornalista Fabrizio Romano, do The Guardian.
> Nasser Al-Khelaïfi completa dez anos no comando do PSG! Veja curiosidadesGiroud perdeu espaço no Chelsea na última temporada após as chegadas de Havertz e Werner, e tem poucas chances com Thomas Tuchel. Para a posição, o Milan conta com Ibrahimovic, que faz 40 anos em outubro e ainda se recupera de lesão. O contrato do croata Mandzukic, que era outra opção para a posição, não teve o contrato renovado com o clube italiano.
> Veja a tabela da Eurocopa
Caso a negociação com Giroud não avançe, o Milan estuda a compra do atacante Luka Jovic, do Real Madrid. Para isso, o Milan teria que desembolsar um valor mínimo de 60 milhões de euros (R$ 265 milhões). O atacante de 23 anos esteve emprestado ao Eintracht Frankfurt na última temporada.
Depois de uma longa passagem pelo Arsenal, Giroud chegou ao Chelsea na temporada 2017/18. No total, foram 119 partidas disputadas pelos Blues e 39 gols marcados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea milan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados