Milan e Barcelona estão longe de um acordo por Emerson Royal, diz jornal

O mercado da bola segue quente na Europa. Contudo, a contratação de Emerson Royal pelo Milan ainda está bem distante de acontecer. De acordo com o jornal espanhol 'Mundo Deportivo', a negociação com o Barcelona está distante de um desfecho, pois as duas equipes ainda não chegaram a um acordo sobre os valores da transação.
Conforme noticiado pelo veículo, o clube catalão exige o valor de cerca de 30 milhões de euros, o que a equipe rossonera não pode alcançar. O Milan alega que não pode exceder 22 milhões de euros, o que pode inviabilizar o negócio. A diferença entre os valores travou o possível acordo. Emerson vê com bons olhos, já que a assinatura com o Milan melhoraria o salário, que recebe atualmente.
Segundo o site 'transfermarkt', o valor de mercado do lateral direito, de 21 anos, gira em torno de 18 milhões de euros. Com um ano de Betis, ele já fez 30 partidas e marcou 3 gols. Após surgir como promessa na Ponte Preta, o jogador se destacou no Atlético-MG e foi vendido para o Barcelona no valor de 12,7 milhões de euros, com contrato até 2024.