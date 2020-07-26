Milan e Barcelona estão longe de um acordo por Emerson Royal, diz jornal

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O mercado da bola segue quente na Europa. Contudo, a contratação de Emerson Royal pelo Milan ainda está bem distante de acontecer. De acordo com o jornal espanhol 'Mundo Deportivo', a negociação com o Barcelona está distante de um desfecho, pois as duas equipes ainda não chegaram a um acordo sobre os valores da transação.

Conforme noticiado pelo veículo, o clube catalão exige o valor de cerca de 30 milhões de euros, o que a equipe rossonera não pode alcançar. O Milan alega que não pode exceder 22 milhões de euros, o que pode inviabilizar o negócio. A diferença entre os valores travou o possível acordo. Emerson vê com bons olhos, já que a assinatura com o Milan melhoraria o salário, que recebe atualmente.