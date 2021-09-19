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futebol

Milan arranca empate e afunda a Juventus no Italiano; Inter lidera

Rossoneros saem atrás logo aos 4, mas conseguem o 1 a 1 mesmo muito desfalcados. Velha Senhora não venceu após quatro rodadas e Internazionale está na ponta pelo saldo...

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 17:45

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 17:45
Crédito: Isabella BONOTTO / AFP
Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Italiano, Juventus e Milan ficaram no 1 a 1, neste domingo, na casa da Velha Senhora, em Turim. Morata anotou o gol dos donos da casa, enquanto Rebic igualou para os rubro-negros. As equipes voltam a campo na próxima quarta. O Milan recebe o Venezia, primeiro do Z3, às 15h45, enquanto a Juve visita o Spezia, às 13h.
Com o resultado, a Juventus segue sem vitória no Scudetto, agora com 2 pontos em 4 jogos. Já o Milan não perdeu a invencibilidade, mas não está 100% mais. O time de Milão é o segundo lugar, com 10 pontos. A liderança é da Internazionale, que também tem 10 pontos, mas saldo melhor: 11 a 6. O G5 tem ainda Napoli, Roma e Fiorentina, todos com 9 pontos. Desses, porém, o time de Nápoles ainda joga, nesta segunda, contra a Udinese, fora, às 15h45. A Juventus abre o Z3.
Confira aqui a classificação do Campeonato Italiano
O jogo
A partida foi equilibrada e o placar refletiu bem isso. O primeiro tempo foi da Juventus, que marcou logo aos quatro minutos, quando Dybala tocou para Morata. No segundo tempo, os visitantes cresceram e mandaram na partida.
A insistência foi premiada aos 31, quando Tonali cruzou e Rebic marcou de cabeça. O croata jogou improvisado como centroavante já que Ibrahimovic e Giroud estavam machucados.
Aliás, além destes, o Milan também teve outros desfalques importantes, todos lesionados: Krunic, Bakayoko e Calabria. Já a Juventus não pôde contar com os brasileiros Arthur e Kaio Jorge, também no DM.

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