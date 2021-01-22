Milan anuncia a contratação do zagueiro Fikayo Tomori

Crédito: Divulgação / Site oficial do Milan

O Milan anunciou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro Fikayo Tomori, que pertence ao Chelsea. O jogador de 23 anos chega ao clube italiano por empréstimo até o fim da temporada, mas o acordo pode ser estendido até junho de 2022.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoSem espaço nos Blues, o atleta fez apenas quatro jogos na atual temporada sob o comando de Frank Lampard, sendo apenas um no Campeonato Inglês. Apontando como promessa quando surgiu na equipe inglesa, o defensor nunca conseguiu confirmar as expectativas e já foi emprestado outras duas vezes.

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