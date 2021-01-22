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futebol

Milan anuncia a contratação do zagueiro Fikayo Tomori

Jogador pertence ao Chelsea, mas estava sem espaço na equipe da capital inglesa. Acordo é até o meio do ano, com opção de renovação até o fim da próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2021 às 17:53

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 17:53

Crédito: Divulgação / Site oficial do Milan
O Milan anunciou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro Fikayo Tomori, que pertence ao Chelsea. O jogador de 23 anos chega ao clube italiano por empréstimo até o fim da temporada, mas o acordo pode ser estendido até junho de 2022.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoSem espaço nos Blues, o atleta fez apenas quatro jogos na atual temporada sob o comando de Frank Lampard, sendo apenas um no Campeonato Inglês. Apontando como promessa quando surgiu na equipe inglesa, o defensor nunca conseguiu confirmar as expectativas e já foi emprestado outras duas vezes.
+ Cristiano Ronaldo 760 gols: veja o Top 20 dos maiores artilheiros da história em jogos oficiais
De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, da emissora "Sky Sports" e do jornal "The Guardian", o Milan tem a opção de compra do atleta por 28,2 milhões de euros (R$ 188 milhões na cotação atual).

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